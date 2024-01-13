تصاعد أحداث البحر الأحمر يزيد من الضغوط على تكاليف الشحن والتأمين

أدت الصراعات والأحداث المتتالية الجارية فى البحر الأحمر ، إلى تسارع الضغوط على تكاليف الشحن والتأمين بخلاف طول المدة التى تستغرقها البضائع والحاويات للوصول إلى وجهتها.

حالة من الارتباك تضج بين المستوردين بسبب تفاقم الأزمات والضربات وتدخل أمريكا وبريطانيا ضد اليمن، واستهداف بعض المناطق والقواعد أول الأمس، ما يثير إلى مخاوف ارتفاع الشحن والتأمين أكثر من ذلك، ومن ثم تضغط على أسعار السلع النهائية بنسبة تتراوح بين 10 و15%، وفقًا لمستوردين تحدثوا مع البورصة.

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قال مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفاقم وتصاعد توترات الأحداث الجارية بالبحر الأحمر تضر بحركة الملاحة وتداول التجارة العالمية.

أضاف لـ”البورصة”، إن تصعيد التوترات فى المنطقة يرفع أعباء المستوردين من زيادات فى تكاليف الشحن وتأمين الحاويات مرورا برأس الرجاء الصالح، الذى يزيد من مدة وصول الخامات والبضائع إلى 3 شهور من بعض المناشئ مثل جنوب شرق آسيا للوصول إلى وجهتها، مقارنة من 9 إلى 18 يوما تستغرقها حركة الملاحة الطبيعية مرورا باب المندب ثم قناة السويس.

لفت إلى أن تكلفة الشحن ارتفعت بنسبة تصل إلى 500% خلال 20 يوما مع بدء تصاعد ضربات الحوثيين للسفن الاسرائيلية وتغير كبرى شركات الشحن مثل ميرسك بعد استهداف أحد سفنها الأسبوع الماضى وجهتها إلى قنوات بديلة وايقاف حركة ملاحتها بالبحر الأحمر، موضحا أن تكلفة الحاوية من الصين ارتفعت من 1500 دولار إلى 7 و 8 آلاف دولار خلال نفس الفترة المذكورة.

أشار“المكاوى” الذى يشغل أيضا منصب رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، أن الاضطرابات لا تتوقف على زيادة تكاليف شحن وتأمين سفن وحاويات بل أثرت على قناة السويس التى يعبر منها أكثر من 40% من حجم التجارة العالمية وتضيف نحو مليار دولار شهريا لموارد مصر الدولارية.

لفت إلى أن مصر لم تتضرر من تداعيات الحروب والأزمات التى مرت وتمر بها حاليا من كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم حرب غرة بقدر توسع رقعة الحرب وتصعيد الضربات على اليمن من قبل بعض الدول العظمى كأمريكا وبريطانيا.

طالب المكاوى، المستهلكين بتوخى الحذر حال ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة تتراوح بين 15 و25% على أسعار المنتج النهائى، بسبب توترات المنطقة، حيث أن نحو 80% من البضائع والخامات المستوردة كانت تمر عبر قناة السويس مايزيد من موار مصر الدولارية ويخفض من تكلفة الشحن وقصر المدة التى تستغرقها.

كما طالب المكاوى، المنظمات العالمية بمنح هدنة للأحداث الجارية والسيطرة على تداعيات وتأثيرات تلك الحروب على سلاسل الامداد ومن ثم على اقتصاديات الدول الناشئة.

توقع سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن ترفع أحداث البحر الأحمر الجارية، من أسعار السلع والمنتجات النهاية خلال الفترة المقبلة، بسبب زيادة تكاليف الشحن والتأمين وعزوف كبرى الشركات عن المرور بالبحر الأحمر، كما توقع أن تختفى بعض السلع من الأسواق بسبب انحسار البضائع الواردة، ومن ثم سيتحوط البعض من بيع السلع لعدم وجود بدائل عند بيعها.

أضاف لـ”البورصة”، أن شركات الشحن ستستمر فى رفع أسعارها مع تصاعد الحرب فى المنطقة مرورا بقنوات بديلة ما يزيد آلاف الكيلوات على وقت ومسافة الملاحة الطبيعية، ومن ثم زيادة فى استخدام الوقود، وارتفاع التأمين على الحاويات بسبب تعرضها لمخاطر الأحداث الجارية.

لفت إلى أن مصر استفادت من بعض الحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية وزيادة حجم الصادرات، وتعرقلت باشتعال توترات البحر الأحمر.

وحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا بنسبة 13%، لتصل إلى 27.5 مليار دولار خلال أول 9 شهور من العام الماضى 2023، وجاء قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة فى الصدارة، واستحوذ على نسبة 24% من إجمالى الصادرات بحسب بيانات المجالس التصديرية.

قال مصدر فضل عدم ذكر اسمه لـ”البورصة”، إن الأحداث الجارية دفعت الشركات لتسريع وتيرة التعاقد على طلبيات جديدة قبل أن تزداد رقعة الحرب فى المنطقة، ويمتد الصراع القائم.

لفت إلى أن الشركات باتت تتحوط من تقلبات سعر الصرف والأوضاع العالمية واضطراب سلاسل الإمداد.