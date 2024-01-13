وزير الصحة: نستهدف تنفيذ 10 مشروعات فى كفر الشيخ بتكلفة 2.6 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن محافظة كفر الشيخ، شهدت الانتهاء من 12 مشروعًا في القطاع الصحي، بتكلفة 1.58 مليار جنيه، وبإجمالي 819 سريرًا.

جاء ذلك خلال تفقده عدد من المنشآت الطبية، اليوم السبت، بمحافظة كفر الشيخ، في إطار سلسلة من الجولات الميدانية التي يجريها وزير الصحة والسكان، دوريًا على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وتوافر الخدمات الطبية للمواطنين، وكذلك متابعة موقف العمل بالمشروعات القومية الصحية، والوقوف على أي تحديات أو معوقات وحلها على الفور.

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أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى أنه جارِ العمل بـ 10 مشروعات بتكلفة 2.6 مليار جنيه، بإجمالي 590 سرير، كما تبلغ المشروعات الجاري طرحها 3 مشروعات، بتكلفة 2.35 مليار جنيه وبإجمالي 600 سريرًا.

وأضاف ((عبدالغفار)) أن الوزير أشار إلى أن المشروعات القومية بالمحافظة تتضمن مستشفيات (بيلا المركزي، مركز أورام كفر الشيخ، حميات مطوبس، حميات دسوق، حميات كفر الشيخ) والتي تم الانتهاء من تنفيذها واستلامها الابتدائي بنسبة 100%، بالإضافة إلى مشروعات مستشفيات (الرياض، الحامول، صدر كفر الشيخ).

وتابع ((عبدالغفار)) أن الوزير نوه إلى أنه جار إعداد مستندات الطرح لمشروعات (كفر الشيخ العام الجديدة، ومركز كلى كفر الشيخ، ومستشفى كفر الشيخ للصحة النفسية وعلاج الإدمان).

ولفت ((عبدالغفار)) إلى تأكيد الوزير على أن كفر الشيخ واحدة من المحافظات القريبة من الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن حجم العمل خلال السنوات الماضية يؤهل المحافظة للانتقال إلى مراحل متقدمة في الخدمات الصحية خلال عام 2025 .

وأضاف ((عبدالغفار)) أن الوزير أوضح أن المنظومة الصحية في محافظة كفر الشيخ تقدم خدماتها لنحو 3.7 مليون نسمة، من خلال 24 مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان وهيئاتها، و280 وحدة رعاية أساسية، بالإضافة إلى مستشفيات القطاع الخاص.

وقال إن الوزير وجه الشكر للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، لجهوده المبذولة في النهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة، وحرصه على المتابعة المستمرة للعمل والمشروعات الجارية بالقطاع الصحي، وكذلك جهوده الملموسة في تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه العمل على أرض الواقع.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور اسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد إبراهيم شقوير وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.