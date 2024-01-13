أسعار رولكس المستعملة َتتجه نحو الاستقرار

MENAFN - Al-Borsa News) حقق مؤشر أسعار ساعات رولكس المستعملة مكاسب طفيفة خلال الشهر الماضي ،في علامة على استقرار أسعار الساعات المستعملة بعد أكثر من عام ونصف من الانخفاضات الحادة.

استقر مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش”، الذي يتتبع أسعار 50 طرازاً من الساعات السويسرية الأكثر تداولاً من حيث قيمة المعاملة، في ديسمبر، في حين ارتفع مؤشر ساعات“رولكس” بنحو 0.7%.

موضوعات46 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود لمدينة شنتشن الصينية في 2023 سد الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة ليس“أمرًا مفروغًا منه” وزير النفط العراقي: أوبك+ تعمل على تحجيم التحديات التي تؤثر على استقرار سوق النفط

يُعتبر ذلك علامة على توقف تراجع أسعار الساعات الفاخرة المستعملة.

شهدت الأسعار ارتفاعاً خلال الوباء، إذ تهافت المستهلكون الأثرياء العالقون في المنازل على شراء الساعات من العلامات التجارية الشهيرة مثل“رولكس” و”باتيك فيليب” و”أوديمارس بيغه” عبر الإنترنت.

بدأت الأسعار في الانخفاض بشكل حاد في أبريل 2022، إذ ارتفعت أسعار الفائدة وتراجعت قيمة العملات المشفرة.

كما سجل مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش” أدنى مستوياته في عامين خلال نوفمبر.

مع التوقعات الحالية بتراجع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، قد تشهد الساعات الفاخرة المستعملة، وخاصة ساعات“رولكس”، استقراراً في أسعارها. إذ ارتفع مؤشر“بلومبرج صبدايل ووتش” لساعات“رولكس” بنسبة 1% خلال الشهرين الماضيين بينما لم يشهد المؤشر العام، الذي يتتبع أسعار“باتيك فيليب” و”أوديمارس بيغه”، أي تغير خلال الفترة نفسها.

لا يزال المؤشر منخفضاً بنحو 7% خلال الأشهر الـ12 الماضية ونحو 30% في نحو عامين.