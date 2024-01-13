46 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونية عبر الحدود لمدينة شنتشن الصينية في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات صادرة عن مكتب التجارة بمدينة شنتشن الصينية، اليوم، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في مدينة شنتشن جنوبي الصين بلغ 326.53 مليار يوان (نحو 45.96 مليار دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 74.4% على أساس سنوي.
وأشارت البيانات – وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) – إلى أن عدد شركات التصدير المعنية بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود في شنتشن يتجاوز الآن 150 ألف شركة، ما يمثل نحو نصف الشركات الصينية المتخصصة في البيع عبر المنصات، موضحة أنه بفضل نظام السياسات السليمة وبيئة الأعمال المتفوقة لديها، اجتذبت شنتشن منصات محلية شهيرة ومنصات أجنبية لزيادة استثماراتها هناك.
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ومن المقرر أيضا أن تنشئ“ميركادو ليبر”، وهي أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في أمريكا اللاتينية، مقرها في الصين في شنتشن قريبا.
المصدر:
MENAFN13012024000202011048ID1107717234
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