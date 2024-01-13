تكدس وحوادث بدوار العشة
التاريخ
1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) تسبب دوران في الطريق المؤدي إلى دوار العشة بمنطقة جازان في تكدس المركبات والحركة المرورية، ووقوع حوادث مرورية. لذلك رفعت الجهات المختصة تقريرا لمسؤولي المحافظة من أجل معالجة السلبيات الناجمة عن فتحات الكوفيهات والمحطات، والحد من الازدحام المروري. (جازان: عبدالله سهل)
MENAFN13012024000089011017ID1107717230
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.