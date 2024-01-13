أرجنتيني يقود الأبراج الخضراء

(MENAFN
- Al Watan) تعاقد الاتحاد السعودي لكرة السلة مع المدرب الأرجنتيني، نيستور جارسيا، لقيادة الأخضر في النافذة القادمة للتصفيات الآسيوية.
يذكر أن المدرب يمتلك سجلا تدريبيًا مميزًا وحافلا، إذ درب المنتخب الأرجنتيني وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية 2012، ومنتخب فنزويلا، وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية مرتين، وتأهل معه للأولمبياد وكأس العالم، ومنتخب الدومينكان في كأس العالم الأخيرة، وعدد من الاندية، وسبق أن قاد الأهلي السعودي في 2004.
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