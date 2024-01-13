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أرجنتيني يقود الأبراج الخضراء

1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) تعاقد الاتحاد السعودي لكرة السلة مع المدرب الأرجنتيني، نيستور جارسيا، لقيادة الأخضر في النافذة القادمة للتصفيات الآسيوية.
يذكر أن المدرب يمتلك سجلا تدريبيًا مميزًا وحافلا، إذ درب المنتخب الأرجنتيني وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية 2012، ومنتخب فنزويلا، وحقق معه بطولة أمريكا الجنوبية مرتين، وتأهل معه للأولمبياد وكأس العالم، ومنتخب الدومينكان في كأس العالم الأخيرة، وعدد من الاندية، وسبق أن قاد الأهلي السعودي في 2004.

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