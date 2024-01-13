مدرجات الأخضر وعمان كاملة العدد

(MENAFN
- Al Watan) نفدت تذاكر مباراة المنتخب السعودي ونظيره العماني المقرر إقامتها بعد غد، في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة لكأس آسيا قطر بشكل كامل.
وأعلنت المنصة المخصصة لبيع تذاكر البطولة حجز الأعداد المطروحة بالكامل قبل أيام من اللقاء، وعدم وجود دفعة أخيرة من التذاكر.
وأكدت المنصة الطلب الكبير على تذاكر مباراة السعودية وعمان من داخل مستضيف البطولة ((قطر))، وهو ما تسبب في عدم طرح دفعة أخيرة من التذاكر.
ويلتقي المنتخبان السعودي والعماني على إستاد خليفة الدولي، الذي يسع نحو 50 ألف متفرج.
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