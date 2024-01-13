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مدرجات الأخضر وعمان كاملة العدد

1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) نفدت تذاكر مباراة المنتخب السعودي ونظيره العماني المقرر إقامتها بعد غد، في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة لكأس آسيا قطر بشكل كامل.
وأعلنت المنصة المخصصة لبيع تذاكر البطولة حجز الأعداد المطروحة بالكامل قبل أيام من اللقاء، وعدم وجود دفعة أخيرة من التذاكر.
وأكدت المنصة الطلب الكبير على تذاكر مباراة السعودية وعمان من داخل مستضيف البطولة ((قطر))، وهو ما تسبب في عدم طرح دفعة أخيرة من التذاكر.
ويلتقي المنتخبان السعودي والعماني على إستاد خليفة الدولي، الذي يسع نحو 50 ألف متفرج.

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