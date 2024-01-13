اليوبيل يؤجل معسكر الليث

اليوبيل يؤجل معسكر الليث
التاريخ
1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN
- Al Watan) أجّل الشباب معسكره، الذي ستستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير الجاري، وذلك بسبب مواجهته روما الإيطالي في فعاليات موسم الرياض، ضمن احتفالية الشباب باليوبيل الماسي في الـ24 من الشهر الجاري.
وستجهز إدارة الشباب فندق المعسكر مع التوقيت الجديد. كما ستخاطب بعض الأندية من أجل خوض مباريات ودية، قبل استئناف منافسات الدوري في الـ15 من فبراير المقبل.
MENAFN13012024000089011017ID1107717227
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.