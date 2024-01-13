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اليوبيل يؤجل معسكر الليث

1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أجّل الشباب معسكره، الذي ستستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال يناير الجاري، وذلك بسبب مواجهته روما الإيطالي في فعاليات موسم الرياض، ضمن احتفالية الشباب باليوبيل الماسي في الـ24 من الشهر الجاري.
وستجهز إدارة الشباب فندق المعسكر مع التوقيت الجديد. كما ستخاطب بعض الأندية من أجل خوض مباريات ودية، قبل استئناف منافسات الدوري في الـ15 من فبراير المقبل.

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