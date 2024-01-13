الاتحاد يتخلص من صداع نونو

(MENAFN
- Al Watan) أنهت إدارة الاتحاد ملف المدرب السابق للنمور، البرتغالي نونو سانتو، بتسديد 16.4 مليون ريال (4 ملايين يورو) قيمة رواتب الأشهر المتبقية في عقده، البالغة 8 أشهر.
وقد أقالت إدارة الاتحاد نونو سانتو من تدريب العميد، لسوء النتائج، وعوضته بالتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لقيادة الفريق فنيا.
وأكدت مصادر أن سانتو، الذي يقود حاليا نوتنجهام فورست الإنجليزي، تنازل عن جزء من مستحقاته، بينما يخلو العقد بينه وبين الاتحاد من أي شرط جزائي.
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