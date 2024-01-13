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الاتحاد يتخلص من صداع نونو

1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت إدارة الاتحاد ملف المدرب السابق للنمور، البرتغالي نونو سانتو، بتسديد 16.4 مليون ريال (4 ملايين يورو) قيمة رواتب الأشهر المتبقية في عقده، البالغة 8 أشهر.
وقد أقالت إدارة الاتحاد نونو سانتو من تدريب العميد، لسوء النتائج، وعوضته بالتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، لقيادة الفريق فنيا.
وأكدت مصادر أن سانتو، الذي يقود حاليا نوتنجهام فورست الإنجليزي، تنازل عن جزء من مستحقاته، بينما يخلو العقد بينه وبين الاتحاد من أي شرط جزائي.

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