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10 نزالات بواعدي الملاكمة العرب

1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت في أبوظبي النسخة الثانية من بطولة ((النجوم العربية الصاعدة للملاكمة)) التي تنظمها شركة ((إيه إيه صديقي سبورتس)) بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وبمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.
وكشفت اللجنة المنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الجمعة عن إقامة 10 نزالات في هذه النسخة يتصدرها النزال الرئيسي الذي يجمع بين الملاكم المغربي العالمي الصاعد موسى غلام ((28 عامًا))، بطل العالم في وزن الريشة والجنوب إفريقي لونجا سابتميلا.
وستكون مواجهة غلام وسابتميلا محط الأنظار خاصة أن البطل المغربي حقق انتصارات باهرة خلال مسيرته كملاكم محترف.
ويلتقي الإماراتي فهد البلوشي بالفنزويلي ميلنر ماركانو في وزن الخفيف، ويواجه الإماراتي الآخر فهد الخوري الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط.
وهناك مواجهة مرتقبة بين العراقي أمير كاظم والمكسيكي بيفرلي غونزاليس، ويدافع الملاكم السوري محمد بقداش عن أحلامه أمام التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل.
وسيكون الملاكم المصري إبراهيم قنديل ضد الأوغندي إسحاق جونيور، ويلتقي بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين بالبريطاني جيف أوفوري في نزال لحساب الوزن الخفيف.
وخلال المؤتمر الصحفي رحب ممثل الشركة المنظمة للحدث أحمد صديقي بالملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق في النزالات الحماسية التي تشهدها النسخة الثانية.
وقال ((سعداء بانطلاق البطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة ((النجوم العربية الصاعدة)) خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي يشارك في الحدث للمرة الأولى)).
وأضاف: ((البطولة تهدف إلى إتاحة الفرصة للنجوم العربية الصاعدة وللدخول إلى عالم الملاكمة الاحترافية من خلال خوض نزالات مثيرة أمام منافسين أقوياء)).

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