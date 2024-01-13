10 نزالات بواعدي الملاكمة العرب

(MENAFN
- Al Watan) انطلقت في أبوظبي النسخة الثانية من بطولة ((النجوم العربية الصاعدة للملاكمة)) التي تنظمها شركة ((إيه إيه صديقي سبورتس)) بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، وبمشاركة نخبة من لاعبي الملاكمة العالميين والعرب.
وكشفت اللجنة المنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الجمعة عن إقامة 10 نزالات في هذه النسخة يتصدرها النزال الرئيسي الذي يجمع بين الملاكم المغربي العالمي الصاعد موسى غلام ((28 عامًا))، بطل العالم في وزن الريشة والجنوب إفريقي لونجا سابتميلا.
وستكون مواجهة غلام وسابتميلا محط الأنظار خاصة أن البطل المغربي حقق انتصارات باهرة خلال مسيرته كملاكم محترف.
ويلتقي الإماراتي فهد البلوشي بالفنزويلي ميلنر ماركانو في وزن الخفيف، ويواجه الإماراتي الآخر فهد الخوري الباكستاني شهزاد سهيل في وزن المتوسط.
وهناك مواجهة مرتقبة بين العراقي أمير كاظم والمكسيكي بيفرلي غونزاليس، ويدافع الملاكم السوري محمد بقداش عن أحلامه أمام التنزاني شعبان كونغو في الوزن الثقيل.
وسيكون الملاكم المصري إبراهيم قنديل ضد الأوغندي إسحاق جونيور، ويلتقي بطل الملاكمة الأردني المحترف بدر سمرين بالبريطاني جيف أوفوري في نزال لحساب الوزن الخفيف.
وخلال المؤتمر الصحفي رحب ممثل الشركة المنظمة للحدث أحمد صديقي بالملاكمين الواعدين المشاركين في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق في النزالات الحماسية التي تشهدها النسخة الثانية.
وقال ((سعداء بانطلاق البطولة التي تمثل باكورة البطولات لسلسلة ((النجوم العربية الصاعدة)) خلال عام 2024، التي تشهد مشاركة مجموعة من أبرز الملاكمين الواعدين، إضافة إلى النجم المغربي العالمي موسى غلام الذي يشارك في الحدث للمرة الأولى)).
وأضاف: ((البطولة تهدف إلى إتاحة الفرصة للنجوم العربية الصاعدة وللدخول إلى عالم الملاكمة الاحترافية من خلال خوض نزالات مثيرة أمام منافسين أقوياء)).
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