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100 يوم ولا بوادر لإيقاف عدوان الاحتلال على غزة

1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) مع مرور 100 يوم على الحرب بين إسرائيل وحماس، التي تعد الأطول والأكثر دموية بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، لا تظهر على القتال أية علامات على نهايته.
وفيما يلي نقاط سريعة من أول 100 يوم من الصراع الذي قلّب المنطقة رأسا على عقب.
كشف الحقيقة
كشف الصراع حقيقة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته العدوانية، التي تستهدف المدنيين العزل وليس فقط حركة حماس، بينما ليس هناك سوى القليل من النقاش أو التعاطف بشأن الارتفاع الكبير في عدد القتلى، وتدهور الوضع الإنساني في غزة. ونادرا ما يتم ذكر خطط غزة ما بعد الحرب.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في معدلات تأييد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، فإنه قاوم الدعوات للاعتذار أو التنحي أو التحقيق في إخفاقات حكومته. ويقول نتانياهو، الذي قاد البلاد طوال الخمسة عشر عامًا الماضية تقريبًا، إنه سيكون هناك وقت لإجراء التحقيقات بعد الحرب.
بينما قال المؤرخ توم سيغيف إن الحرب ستهز البلاد سنوات، وربما لأجيال قادمة.
تدمير غزة
كانت الظروف قبل السابع من أكتوبر صعبة بالفعل في غزة، وتضاعفت بعد الحصار الخانق الذي فرضته إسرائيل، ولم يعد من الممكن التعرف على المنطقة.
ويقول الخبراء إن القصف الإسرائيلي هو من بين القصف الأكثر كثافة في التاريخ الحديث. وبينما أعلنت السلطات الصحية في غزة أن عدد القتلى تجاوز بالفعل 23 ألف شخص، أي ما يقرب من 1 % من سكان الأراضي الفلسطينية، لا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين أو المصابين بجروح بالغة. كما تم تهجير أكثر من 80 % من السكان، ويعيش عشرات الآلاف من الأشخاص الآن في مخيمات مترامية الأطراف على أجزاء صغيرة من المساحة في جنوب غزة، التي تتعرض أيضًا للنيران الإسرائيلية.
ويقدر جامون فان دن هوك، خبير رسم الخرائط في جامعة ولاية أوريغون، وزميله كوري شير من مركز الدراسات العليا بجامعة مدينة نيويورك، أن ما يقرب من نصف المباني في غزة قد تضررت أو دمرت على الأرجح، استنادا إلى تحليل الأقمار الصناعية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو ربع سكان غزة يعانون المجاعة، ولا تعمل سوى 15 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة بشكل جزئي، وفقا للأمم المتحدة، ما يجعل النظام الطبي على وشك الانهيار. في حين غاب الأطفال عن المدرسة عدة أشهر، وليس لديهم أي أمل في العودة إلى دراستهم.

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