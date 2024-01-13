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فرنسا تتعهد بدعم مستمر لأوكرانيا

1/13/2024 2:18:45 PM
(MENAFN- Al Watan) في إشارة إلى دعم أوكرانيا مع اقتراب الغزو الروسي واسع النطاق من الذكرى السنوية الثانية له، وصل وزير الخارجية الفرنسي الجديد إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وأشار، ستيفان سيجورني، إلى أن أوكرانيا كانت وجهته الأولى في الخارج منذ ترشيحه في تعديل حكومي هذا الأسبوع.
وقال: ((إن أوكرانيا تمثل أولوية فرنسا وستظل كذلك، وإن الدفاع عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي يجري في أوكرانيا)).
مكررًا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، تعهدات حكومته بدعم أوكرانيا ((طالما كان ذلك ضروريًا))، لكنه لم يعلن عن تسليم أي شحنات أسلحة جديدة.
الدفاع الجوي
وقال الرئيس الأوكراني، زيلينسكي، إن روسيا يمكن إيقافها لكن كييف بحاجة ماسة إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي، وتأمل روسيا أن تتعب أوكرانيا ومؤيدوها قبل أن تتعب.
وذكرسيجورني: لن نضعف، هذه هي الرسالة التي أحملها هنا إلى الأوكرانيين ((إن تصميمنا سليم)).
وابتعدت فرنسا عن سياستها الأولية بعد الغزو، المتمثلة في توفير أنظمة أسلحة كاملة لأوكرانيا من مخزوناتها الخاصة، وهي تسعى بشكل متزايد إلى ما تصفه الحكومة بأنه جهد أكثر استدامة لمساعدة مصنعي الأسلحة -سواء في الداخل أو في أوكرانيا- على زيادة الإنتاج حتى يتمكنوا من توفير احتياجات الأسلحة الطويلة الأجل للبلد المحاصر.
وقال إن صندوق الدفاع الفرنسي لتمكين أوكرانيا من شراء الأسلحة حصل أيضًا على تمويل جديد في الأسابيع الأخيرة لكنه لم يحدد المبلغ.
اعتراضات المجر
وتعمل فرنسا أيضًا على التغلب على اعتراضات المجر على تقديم المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، اللازمة لتمويل الخدمات العامة الأساسية وإعادة الإعمار، وقال سيجورني إن فرنسا ستستخدم ((كل ثقلها)) لمحاولة فك الحظر على حزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي في القمة المقبلة في أوائل فبراير، وشكر كوليبا سيجورني على عدم ردعه عن الزيارة بسبب ((ضربة روسية ضخمة أخرى)).
وأشار أيضًا إلى أنه تم العثور على العديد من المكونات الغربية الصنع في الصواريخ الروسية المستخدمة لمهاجمة أوكرانيا.
وجاءت زيارة سيجورنيه بعد يوم واحد من كشف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن تمويل عسكري جديد لأوكرانيا، وإعلانه عن اتفاق أمني مع كييف و2.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.2 مليار دولار) لجهودها الحربية خلال السنة المالية

تقرير حديث صادر عن كلية كييف للاقتصاد ومجموعة يرماك ماكفول:
%44 من جميع المكونات الإلكترونية في الأسلحة الروسية تم تطويرها من قبل شركات غربية.
دعى مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى ((اتخاذ إجراءات حاسمة))، تدابير لمنع توريد البضائع التي تحتوي على هذه المكونات إلى روسيا.

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