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لاي ينتصر في انتخابات تايوان

1/13/2024 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) خرج مرشح الحزب الحاكم لاي تشينغ تي منتصرا في الانتخابات الرئاسية في تايوان واستسلم خصومه، وهي النتيجة التي سترسم مسار علاقات الديمقراطية مع الصين على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وعلى المحك السلام والاستقرار في الجزيرة، التي تقع على بعد 160 كيلومترا (100 ميل) قبالة سواحل الصين، والتي تدعي بكين أنها ملك لها ويمكن استعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.
كما ظهرت القضايا المحلية مثل الاقتصاد البطيء والإسكان الباهظ الثمن بشكل بارز في الحملة.
ووصفت الصين الانتخابات بأنها خيار بين الحرب والسلام. وتعارض بكين بشدة لاي، نائب الرئيس الحالي وعضو الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم.
خطط الحماية
ويرفض لاي والرئيسة الحالية تساي إنغ وين مزاعم السيادة الصينية على تايوان. ويُعتقد أن بكين تفضل المرشح من الحزب القومي الأكثر صداقة للصين، والمعروف أيضًا باسم الكومينتانغ، أو KMT. كما وعد مرشحها هو يو إيه باستئناف المحادثات مع الصين مع تعزيز الدفاع الوطني. ووعد بعدم التحرك نحو توحيد جانبي مضيق تايوان إذا تم انتخابه.
وكان المرشح الثالث في السباق، كو وين جي من حزب الشعب التايواني الأصغر حجماً، قد حصل على الدعم وخاصة من الشباب الذين يريدون بديلاً لحزب الكومينتانغ والحزب الديمقراطي التقدمي، الحزبين المعارضين التقليديين في تايوان، اللذين يتناوبان إلى حد كبير في الحكم منذ ذلك الحين. التسعينيات. وذكر كو أيضًا أنه يريد التحدث مع بكين، وأن خلاصة الأمر هي أن تايوان بحاجة إلى أن تظل ديمقراطية وحرة.
وتعهدت الولايات المتحدة، الملزمة بقوانينها بتزويد تايوان بالأسلحة اللازمة للدفاع عن نفسها، بدعم أي حكومة تظهر، عززتها خطط إدارة بايدن لإرسال وفد غير رسمي مكون من كبار المسؤولين السابقين إلى الجزيرة بعد فترة وجيزةمن الانتخابات.
وإلى جانب التوترات الصينية، هيمنت القضايا المحلية مثل ندرة الإسكان الميسور التكلفة وركود الأجور على الحملة الانتخابية.

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