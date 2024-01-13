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ضربات الجيش الأمريكي تتواصل ضد الحوثيين

1/13/2024 2:18:44 PM
(MENAFN- Al Watan) وجهت البحرية الأمريكية ضربات جوية تنفيذا لأسابيع من التحذيرات التي أطلقتها ضد ميليشيا الحوثي لوقف هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، شملت الضربات الأمريكية الأولى 28 موقعًا وأصابت أكثر من 60 هدفًا. وكان الرئيس جو بايدن قد حذر من أن الحوثيين قد يواجهون المزيد من الضربات.
وهو بالفعل ما حدث حيث ضرب الجيش الأمريكي موقعًا آخر يسيطر عليه الحوثيون في اليمن، وسمع في العاصمة صنعاء صوت انفجار قوي.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ((العملية اللاحقة)) ضد موقع رادار للحوثيين نفذتها المدمرة البحرية يو إس إس كارني باستخدام صواريخ توماهوك للهجوم الأرضي.
نشوب الصراع
وجاءت الضربة الأخيرة بعد أن حذرت البحرية الأمريكية السفن التي ترفع العلم الأمريكي بالابتعاد عن المناطق المحيطة باليمن في البحر الأحمر وخليج عدن لمدة 72 ساعة بعد الضربات الجوية الأولية. وجاء هذا التحذير في الوقت الذي تعهد فيه الحوثيون في اليمن بالانتقام العنيف، مما يزيد من احتمال نشوب صراع أوسع نطاقا في منطقة تعاني بالفعل من الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون ومسؤولون في البيت الأبيض إنهم يتوقعون أن يحاول الحوثيون الرد.
وقال الحوثيون إن القصف الذي قادته الولايات المتحدة – والذي بدأ رداً على حملة أخيرة من الهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر الحيوي – أدى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ستة. وقالت الولايات المتحدة إن الضربات، على موجتين، استهدفت أهدافًا في 28 موقعًا مختلفًا عبر المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال بايدن للصحفيين خلال توقفه في عمواس بولاية بنسلفانيا: ((سنتأكد من الرد على الحوثيين إذا واصلوا هذا السلوك الفظيع مع حلفائنا)).
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الحوثيين جماعة إرهابية، أجاب بايدن: ((أعتقد أنهم كذلك)).
كما عارض بايدن بعض المشرعين، الديمقراطيين والجمهوريين، الذين قالوا إنه كان ينبغي عليه الحصول على إذن من الكونجرس قبل تنفيذ الضربات. منظمة إرهابية
وقال البيت الأبيض في نوفمبر إنه يدرس إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بعد أن بدؤوا استهداف السفن المدنية. وقد أزالت الإدارة الحوثيين رسميًا من قائمة ((المنظمة الإرهابية الأجنبية)) و((الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص)) في عام 2021، مما أدى إلى التراجع عن خطوة اتخذها الرئيس دونالد ترمب. وقال اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز، مدير هيئة الأركان المشتركة، إن الضربات الأمريكية كانت إلى حد كبير في مناطق منخفضة السكان، وإن عدد القتلى لن يكون مرتفعا. وأضاف أن الضربات أصابت أسلحة ورادارات ومواقع استهداف، بما في ذلك المناطق الجبلية النائية.

الضربات الأمريكية:
ركزت على مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين
استهدفت مستودعات الذخيرة وأنظمة الإطلاق ومنشآت الإنتاج وأنظمة رادار الدفاع الجوي
تضمنت الضربات أكثر من 150 ذخيرة موجهة بدقة
أطلقت صواريخ تطلق من الجو من طائرات F/A-18 Super Hornets المستندة إلى حاملة الطائرات USS Dwight D. Eisenhower. تضمنت صواريخ توماهوك من المدمرتين البحريتين USS Gravely وUSS Mason، والطراد البحري USS Philippine. البحر، وغواصة أمريكية.

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