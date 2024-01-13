اشتية يستقبل وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله 13-1-2024 وفا- استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة القس الدكتورة ماي إليز كانون.
ودعا اشتية منظمة كنائس من أجل السلام للتحرك والضغط بشكل أكبر لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وقال رئيس الوزراء: "الأولوية لنا هي الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان، وفتح كافة المعابر مع قطاع غزة وإيصال المساعدات الاغاثية والطبية لكافة أنحاء القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه"، مشددا على أنه لا جدوى من إدخال المساعدات في ظل استمرار العدوان والقتل.
وثمن موقف المنظمة وجهودهم المبذولة في الضغط من أجل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، والضغط نحو زيادة ادخال المساعدات الاغاثية والطبية، والتضامن ونصرة شعبنا وقضيته.
يذكر أن منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP) عبارة عن ائتلاف يضم أكثر من 30 كنيسة ومنظمة تعمل على تشجيع السياسات الأمريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
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