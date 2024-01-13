اشتية يستقبل وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله 13-1-2024 وفا- استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت في مكتبه برام الله، وفدا من منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط برئاسة المدير التنفيذي للمنظمة القس الدكتورة ماي إليز كانون.

ودعا اشتية منظمة كنائس من أجل السلام للتحرك والضغط بشكل أكبر لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال رئيس الوزراء: "الأولوية لنا هي الوقف الفوري لإطلاق النار والعدوان، وفتح كافة المعابر مع قطاع غزة وإيصال المساعدات الاغاثية والطبية لكافة أنحاء القطاع، وإعادة الكهرباء والمياه"، مشددا على أنه لا جدوى من إدخال المساعدات في ظل استمرار العدوان والقتل.

وثمن موقف المنظمة وجهودهم المبذولة في الضغط من أجل نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، والضغط نحو زيادة ادخال المساعدات الاغاثية والطبية، والتضامن ونصرة شعبنا وقضيته.

يذكر أن منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط (CMEP) عبارة عن ائتلاف يضم أكثر من 30 كنيسة ومنظمة تعمل على تشجيع السياسات الأمريكية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.



