حلم الثراء السريع ينتهي بكابوس

(MENAFN
- Al Watan) انتهى حلم عجوز برازيلي في العثور على كنز مدفون داخل مطبخه بكابوس مروع، إذ سقط بشكل مأساوي في بئر عميقة حفرها بيده.
وظل حلم الثراء السريع يراود جواو بيمنتا دا سيلفا، البالغ 71 عاما، حتى عثرت السلطات على جثته في قاع بئر عميقة حفرها مع جيرانه تحت مطبخه.
وكان ((دا سيلفا)) يحلم بالعثور على كنز من الذهب تحت منزله الكائن في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، ورغم سخرية جيرانه منه في البداية، إلا أنه أقنع أحدهم بمساعدته في الحفر.
وانتهت عملية البحث عن الكنز بكارثة مروعة، عندما سقط الرجل المسن في الحفرة على عمق 40 مترا، وقال جاره الذي يدعى أنطونيو كوستا إن العجوز حاول التخلص من الماء والطين في قاع البئر عندما سقط.
وجرى استدعاء الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وعثروا على جثة دا سيلفا في قاع البئر العميقة، واستدعيت جهات التحقيق لمباشرة اختصاصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجار الشريك.
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