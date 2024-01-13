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حلم الثراء السريع ينتهي بكابوس

1/13/2024 2:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) انتهى حلم عجوز برازيلي في العثور على كنز مدفون داخل مطبخه بكابوس مروع، إذ سقط بشكل مأساوي في بئر عميقة حفرها بيده.
وظل حلم الثراء السريع يراود جواو بيمنتا دا سيلفا، البالغ 71 عاما، حتى عثرت السلطات على جثته في قاع بئر عميقة حفرها مع جيرانه تحت مطبخه.
وكان ((دا سيلفا)) يحلم بالعثور على كنز من الذهب تحت منزله الكائن في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية، ورغم سخرية جيرانه منه في البداية، إلا أنه أقنع أحدهم بمساعدته في الحفر.
وانتهت عملية البحث عن الكنز بكارثة مروعة، عندما سقط الرجل المسن في الحفرة على عمق 40 مترا، وقال جاره الذي يدعى أنطونيو كوستا إن العجوز حاول التخلص من الماء والطين في قاع البئر عندما سقط.
وجرى استدعاء الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث، وعثروا على جثة دا سيلفا في قاع البئر العميقة، واستدعيت جهات التحقيق لمباشرة اختصاصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الجار الشريك.

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