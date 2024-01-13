حشرتان تكلفان شركة 3 ملايين دولار

(MENAFN
- Al Watan) وافقت شركة للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت على دفع غرامة قدرها 3 ملايين دولار، لتسوية تهم جنائية تتعلق بتحرش موظفين لديها بزوجين أمريكيين من ماساتشوستس عن طريق إرسال عناكب وصراصير حية وأشياء مزعجة أخرى إلى منزلهما.
ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات للشركة في قضية جنائية، أمس الأول. ويحاكم الموظفون بالفعل بتهمة ترويع الزوجين ديفيد وإينا شتاينر قبل أكثر من ثلاث سنوات، وفق ((سكاي نيوز)).
وقال مكتب المدعي في ماساتشوستس إن الشركة دخلت في اتفاق قد يسفر عن إسقاط التهم الموجهة إليها إن التزمت بشروط محددة، حيث ينص الاتفاق على قبول الشركة المسؤولية عن التحرش والترهيب وعرقلة التحقيق الفيدرالي.
وكانت العقوبة الجنائية البالغة 3 ملايين دولار هي أقصى غرامة ممكنة بموجب هذه التهم.
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