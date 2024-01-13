Google تسرح موظفيها

(MENAFN
- Al Watan) سرحت شركة Google المئات من موظفيها العاملين في فرق الأجهزة والمساعدة الصوتية وفرقها الهندسية في إطار سعيها لخفض التكاليف.
وقالت الشركة، في بيانها، إن التقليص يأتي في وقت تتطلع فيه Google إلى ((الاستثمار المسؤول في أكبر أولويات شركتنا، والفرص الكبيرة المقبلة)).
وأضافت: ((تواصل بعض الفرق إجراء هذه الأنواع من التغييرات التنظيمية التي تشمل إلغاء بعض الأدوار على مستوى العالم)).
وسرحت Google، في وقت سابق، مئات العاملين، غالبيتهم في فريق أجهزة الواقع المعزز، وذلك في أعقاب تعهد المديرين التنفيذيين لشركة Google، وشركتها الأم ((ألفابيتا))، بخفض التكاليف.
وقد أعلنت، قبل عام، اعتزامها تسريح 12 ألف موظف، أى نحو 6% من قوتها العاملة.
Google ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تقلص حجم العمالة فيها. ففي العام الماضي، ألغت شركة ميتا - الشركة الأم لـ((فيسبوك)) - أكثر من 20 ألف وظيفة، لطمأنة المستثمرين. بينما ارتفع سعر سهم ((ميتا)) بنحو 178 % في 2023.
كما سرحت أمازون، في وقت سابق من الأسبوع، مئات الموظفين في وحدة ((برايم فيديو)) والإستوديوهات التابعة لها. كما ستسرح أيضا نحو 500 موظف يعملون بمنصتها للبث المباشر ((تي ويتش)).
MENAFN13012024000089011017ID1107717148
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.