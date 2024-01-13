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Google تسرح موظفيها

1/13/2024 2:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) سرحت شركة Google المئات من موظفيها العاملين في فرق الأجهزة والمساعدة الصوتية وفرقها الهندسية في إطار سعيها لخفض التكاليف.
وقالت الشركة، في بيانها، إن التقليص يأتي في وقت تتطلع فيه Google إلى ((الاستثمار المسؤول في أكبر أولويات شركتنا، والفرص الكبيرة المقبلة)).
وأضافت: ((تواصل بعض الفرق إجراء هذه الأنواع من التغييرات التنظيمية التي تشمل إلغاء بعض الأدوار على مستوى العالم)).
وسرحت Google، في وقت سابق، مئات العاملين، غالبيتهم في فريق أجهزة الواقع المعزز، وذلك في أعقاب تعهد المديرين التنفيذيين لشركة Google، وشركتها الأم ((ألفابيتا))، بخفض التكاليف.
وقد أعلنت، قبل عام، اعتزامها تسريح 12 ألف موظف، أى نحو 6% من قوتها العاملة.
Google ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تقلص حجم العمالة فيها. ففي العام الماضي، ألغت شركة ميتا - الشركة الأم لـ((فيسبوك)) - أكثر من 20 ألف وظيفة، لطمأنة المستثمرين. بينما ارتفع سعر سهم ((ميتا)) بنحو 178 % في 2023.
كما سرحت أمازون، في وقت سابق من الأسبوع، مئات الموظفين في وحدة ((برايم فيديو)) والإستوديوهات التابعة لها. كما ستسرح أيضا نحو 500 موظف يعملون بمنصتها للبث المباشر ((تي ويتش)).

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