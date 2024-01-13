6000 خطوة يوميا الأفضل للصحة

(MENAFN
- Al Watan) من خلال تحليل البيانات الخاصة لعشرات الآلاف من الأشخاص عبر أربع قارات، والتي تم تجميعها من بين 15 دراسة موجودة، توصل الباحثون إلى أن الرقم الأمثل للصحة لعدد الخطوات يوميا أقرب إلى 6000 خطوة في اليوم، مع أخذ المرحلة العمرية في الاعتبار.
وقالت عالمة الأوبئة، أماندا بالوتش، من جامعة ماساتشوستس أمهرست، عندما صدرت الدراسة في مارس 2022: ((الانخفاض التدريجي في المخاطر الصحية ارتبط بزيادة الخطوات التي يخطوها الإنسان يوميا)).
ونشرت بالوتش وفريقها، في عام 2021، بحثًا يعتمد على مجموعة مكونة من أكثر من 2000 فرد في منتصف العمر يعيشون في جميع أنحاء أمريكا، ووجدوا أن القيام بما لا يقل عن 7000 خطوة يوميا يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50 إلى 70 %.
وتضمن التحليل لعام 2022، معلومات تم جمعها عن الصحة وعدد الخطوات لـ47471 شخصًا بالغًا من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية، ووجد الباحثون أن 25 % من البالغين الذين يمشون أكثر كل يوم، لديهم فرصة أقل للوفاة بنسبة 40 إلى 53 %.
وبالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، يصل هذا الخطر المنخفض إلى نحو 6000 إلى 8000 خطوة يوميًا، وقد يكون للمضي قدمًا في الدراسة فوائد أخرى، لكن انخفاض فرصة الوفاة ليس من بين هذه الفوائد.
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