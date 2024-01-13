الشوكولاتة الداكنة تقلل ارتفاع ضغط الدم

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- Al Watan) سلطت دراسة علمية حديثة الضوء على وجود علاقة واعدة بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، وهو اكتشاف قد تكون له آثار بعيدة المدى على صحة القلب والأوعية الدموية، وسيفتح طريقا جديدا ولذيذا لتحسين صحة القلب.
وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة ((News Medical))، استخدم العلماء طريقة ((التوزيعة العشوائية المندلية)) في استكشاف العلاقة السببية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي التي تستخدم التباين المُقاس بالجينات ذات الوظيفة المعروفة في فحص التأثير السببي للتعرض القابل للتعديل على المرض في الدراسات الرصدية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، ما يوفر رؤى قيمة للوقاية منه لدى عامة السكان. ويعتبر ارتفاع ضغط الدم الأساسي حالة تتسم بارتفاع ضغط الدم المستمر دون سبب محدد، ويؤثر على ما يقرب من 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم.
واستكشف الباحثون في دراستهم كذلك العلاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة ومخاطر 12 مرضا للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب، وأمراض القلب التاجية، واحتشاء عضلة القلب، والرجفان الأذيني، وأمراض الصمامات غير الروماتيزمية، واعتلال القلب غير الإقفاري، وارتفاع ضغط الدم الأساسي.
وخلصت النتائج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم الأساسي. كما أنها اكتشفت وجود صلة سلبية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وخطر الجلطات الدموية الوريدية.
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