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الشوكولاتة الداكنة تقلل ارتفاع ضغط الدم

1/13/2024 2:12:02 PM
(MENAFN- Al Watan) سلطت دراسة علمية حديثة الضوء على وجود علاقة واعدة بين تناول الشوكولاتة الداكنة وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، وهو اكتشاف قد تكون له آثار بعيدة المدى على صحة القلب والأوعية الدموية، وسيفتح طريقا جديدا ولذيذا لتحسين صحة القلب.
وفي الدراسة، التي نشرت في مجلة ((News Medical))، استخدم العلماء طريقة ((التوزيعة العشوائية المندلية)) في استكشاف العلاقة السببية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، وهي التي تستخدم التباين المُقاس بالجينات ذات الوظيفة المعروفة في فحص التأثير السببي للتعرض القابل للتعديل على المرض في الدراسات الرصدية.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاستهلاك المنتظم للشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الأساسي، ما يوفر رؤى قيمة للوقاية منه لدى عامة السكان. ويعتبر ارتفاع ضغط الدم الأساسي حالة تتسم بارتفاع ضغط الدم المستمر دون سبب محدد، ويؤثر على ما يقرب من 1.28 مليار بالغ في جميع أنحاء العالم.
واستكشف الباحثون في دراستهم كذلك العلاقة بين تناول الشوكولاتة الداكنة ومخاطر 12 مرضا للقلب والأوعية الدموية، بما في ذلك قصور القلب، وأمراض القلب التاجية، واحتشاء عضلة القلب، والرجفان الأذيني، وأمراض الصمامات غير الروماتيزمية، واعتلال القلب غير الإقفاري، وارتفاع ضغط الدم الأساسي.
وخلصت النتائج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يقلل بشكل كبير من خطر ارتفاع ضغط الدم الأساسي. كما أنها اكتشفت وجود صلة سلبية بين تناول الشوكولاتة الداكنة وخطر الجلطات الدموية الوريدية.

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