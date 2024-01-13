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السلبية تخيم على موقعة الصين وطاجيكستان

1/13/2024 2:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) خيم التعادل السلبي على مواجهة الصين وطاجيكستان، التي جمعتهما على إستاد عبدالله بن خليفة لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، والتي قادها طاقم حكام سعودي بقيادة الدولي محمد الهويش، ليحصد كلا المنتخبين نقطته الأولى، ويتقاسما الوصافة خلف منتخب قطر، الذي كسب لبنان في الافتتاح، بينما جاء منتخب لبنان رابعا بلا رصيد نقطي.

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