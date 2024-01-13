السلبية تخيم على موقعة الصين وطاجيكستان
التاريخ
1/13/2024 2:11:48 PM
(MENAFN
- Al Watan) خيم التعادل السلبي على مواجهة الصين وطاجيكستان، التي جمعتهما على إستاد عبدالله بن خليفة لحساب الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، والتي قادها طاقم حكام سعودي بقيادة الدولي محمد الهويش، ليحصد كلا المنتخبين نقطته الأولى، ويتقاسما الوصافة خلف منتخب قطر، الذي كسب لبنان في الافتتاح، بينما جاء منتخب لبنان رابعا بلا رصيد نقطي.
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