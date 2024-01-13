Sunday, 14 January 2024 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بيت الصقر يستقبل الجماهير

1/13/2024 2:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا بيت الصقر في الحي الثقافي ((كتارا)) تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة من الـ12 من يناير حتى الـ10 من فبراير المقبل.
ويستقبل ((بيت الصقر)) جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع من الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة صباحًا، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب الوطني، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.
وتبلغ مساحة ((بيت الصقر))، الواقع في منطقة ((كتارا))، 10.000 متر مربع، حيث تلتقي الجماهير الرياضية للتعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب الوطني.
بينما يحتوي متحف الصقور على عرض لإنجازات المنتخب الوطني، بالإضافة لعدد من الصور والتيشيرتات التاريخية والكؤوس، وتضم منطقة الألعاب والتحديات عددا من الفعاليات مثل تحدي سرعة الصقر، لقياس سرعة التسديد، وتقليد تنفيذ عدد من الأهداف التاريخية لـ((الأخضر)).
وسيُتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة، وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير. وفي ركن المتجر، سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب الوطني المتنوعة التي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.

MENAFN13012024000089011017ID1107717143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث