بيت الصقر يستقبل الجماهير

(MENAFN
- Al Watan) يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا بيت الصقر في الحي الثقافي ((كتارا)) تزامنًا مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا، التي تستضيفها قطر، خلال الفترة من الـ12 من يناير حتى الـ10 من فبراير المقبل.
ويستقبل ((بيت الصقر)) جماهير كأس آسيا والأخضر السعودي طوال أيام الأسبوع من الرابعة مساءً حتى الثانية عشرة صباحًا، حيث يحتوي البيت على 4 أركان رئيسة: متحف المنتخب الوطني، وساحة الشاشة الرئيسة، ومنطقة الألعاب والتحديات الرياضية، ومتجر الصقور، بالإضافة إلى منطقة المطاعم والكافيهات، وعدد من الأنشطة مثل تكوين تشكيلة الأحلام التاريخية للمنتخب، وتجربة التعليق الرياضي.
وتبلغ مساحة ((بيت الصقر))، الواقع في منطقة ((كتارا))، 10.000 متر مربع، حيث تلتقي الجماهير الرياضية للتعرف على الثقافة السعودية وتاريخ المنتخب الوطني.
بينما يحتوي متحف الصقور على عرض لإنجازات المنتخب الوطني، بالإضافة لعدد من الصور والتيشيرتات التاريخية والكؤوس، وتضم منطقة الألعاب والتحديات عددا من الفعاليات مثل تحدي سرعة الصقر، لقياس سرعة التسديد، وتقليد تنفيذ عدد من الأهداف التاريخية لـ((الأخضر)).
وسيُتاح للجماهير الرياضية فرصة استذكار تاريخ المنتخب ولقاءات لأساطير المنتخب عبر التاريخ عبر شاشة عرض فريدة، وبمكان مهيأ للتفاعل بين الجماهير. وفي ركن المتجر، سيتمكن المشجع من اقتناء منتجات المنتخب الوطني المتنوعة التي سيتم توفيرها خلال فترة البطولة.
MENAFN13012024000089011017ID1107717143
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.