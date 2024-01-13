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أصيل ثربان بطلا لدورة بارق

1/13/2024 2:11:48 PM
(MENAFN- Al Watan) توج محافظ بارق، مفرح البناوي، فريق أصيل ثربان بكأس بطولة بلدية بارق الثامنة على كأس أمين منطقة عسير، بحضور وكيل الأمين للدعم المؤسسي، المهندس إبراهيم الحفظي، وحضور رئيس بلدية بارق المهندس، غرم الله الزهراني، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز، وجمهور غفير تجاوز 10 آلاف مشجع في ملعب البلدية.
وانتهت الأشواط الأصلية بتعادل الفريقين دون أهداف، ثم احتكم الفريقان بقيادة الحكم الدولي، شكري الحنفوش، لركلات الترجيح التي تفوق فيها أصيل ثربان.
وكانت البطولة قد انطلقت في نوفمبر الماضي بمشاركة 48 فريقًا وزعت على 16 مجموعة من مختلف المناطق والمحافظات المجاورة.

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