أصيل ثربان بطلا لدورة بارق

(MENAFN
- Al Watan) توج محافظ بارق، مفرح البناوي، فريق أصيل ثربان بكأس بطولة بلدية بارق الثامنة على كأس أمين منطقة عسير، بحضور وكيل الأمين للدعم المؤسسي، المهندس إبراهيم الحفظي، وحضور رئيس بلدية بارق المهندس، غرم الله الزهراني، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز، وجمهور غفير تجاوز 10 آلاف مشجع في ملعب البلدية.
وانتهت الأشواط الأصلية بتعادل الفريقين دون أهداف، ثم احتكم الفريقان بقيادة الحكم الدولي، شكري الحنفوش، لركلات الترجيح التي تفوق فيها أصيل ثربان.
وكانت البطولة قد انطلقت في نوفمبر الماضي بمشاركة 48 فريقًا وزعت على 16 مجموعة من مختلف المناطق والمحافظات المجاورة.
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