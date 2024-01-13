شارع باسم الشهيد حمزة وائل الدحدوح في الكرك

شارع باسم الشهيد حمزة وائل الدحدوح في الكرك
التاريخ
1/13/2024 2:09:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة وأعضاء المجلس البلدي تسمية أحد شوارع مدينة الكرك باسم الشهيد الصحفي حمزة وائل الدحدوح.
وفيما يلي نص البيان:
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