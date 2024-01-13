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شارع باسم الشهيد حمزة وائل الدحدوح في الكرك

1/13/2024 2:09:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر رئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة وأعضاء المجلس البلدي تسمية أحد شوارع مدينة الكرك باسم الشهيد الصحفي حمزة وائل الدحدوح.


وفيما يلي نص البيان:


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