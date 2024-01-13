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منزل الشريف حسين.. إضافة نوعية للسياحة التاريخية بالعقبة

1/13/2024 2:09:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة العقبة - قريبا وبعد طول انتظار لأكثر من 5 سنوات، سيبدأ منزل الشريف الحسين بن علي باستقبال زواره بمنتج ومحطة سياحية جديدة ونوعية عالية الجودة، كجزء رئيس مما يعرف بـ "مثلث النهضة" (العقبة، وادي رم، وقصر الملك المؤسس في معان) ليسهم في إيجاد تجربة سياحية وثقافية تاريخية تحمل هوية نشأة الدولة الأردنية وتعمل على إطالة مدة إقامة السائح في العقبة.
ويسرد منزل الشريف الحسين بن علي الذي بني العام 1917 حقبة مهمة ونقطة تحول كبيرة في تاريخ الأردن برمزية المكانية والتاريخية في العقبة منذ بداية الثورة العربية الكبرى لتبقى محفورة بأذهان الأردنيين.
وعلى الشاطئ الشمالي لمدينة العقبة يقع منزل الشريف الحسين بن علي ملك العرب وقائد الثورة العربية الكبرى الذي صممه محمد أحمد الأسد في العام 2017 وبناه أهل العقبة بجانب قلعة العقبة التاريخية وساحة الثورة العربية الكبرى، ويدل أمر البناء على أهمية العقبة المتزايدة في تلك الفترة.
ورحبت قطاعات سياحية وتعليمية وثقافية بالعقبة، بإعادة تأهيل وافتتاح المنزل الذي كان مغلقا بسبب الصيانة لأكثر من 5 أعوام، مؤكدين أن المنزل وما حوله من مقومات سياحية سيسهم في تكاملية المشهد السياحي والثقافي في العقبة الى جانب تأكيد مكانة العقبة التاريخية والأثرية في حقبة بداية عشرينات القرن الماضي.
وبين رئيس جمعية آيلة للفنون التشكيلية أن افتتاح منزل الشريف الحسين بن علي الى جانب متحف العقبة الذي يضم مقتنيات الثورة العربية الكبرى والآثار الموجودة في العقبة سيكون بمثابة كنز ثقافي للمثقفين والباحثين عن شواهد وأحداث ارتبطت بتاريخ الأردن وبقيت نقشا تشرق شمسه وتتلألأ إنجازاته بإرث التضحيات، لافتا إلى أن الجمعية ومن خلال ارتباطها مع كافة فنانين العرب ستقوم باستمرار بالترويج للموسوعة التاريخية والثقافية في العقبة وعمل المناسبات والفعاليات بساحة الثورة ومنزل الشريف الحسين بن علي بالتنسيق والتشاركية مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركة الاردنية لاحياء التراث.
وكانت قد وقعت في العقبة اتفاقية تشغيل وإدارة بيت الشريف الحسين بن علي ما بين سلطة منطقة العقبة والشركة الأردنية لإحياء التراث بهدف تنفيذ برامج سياحية وثقافية للسائحين و الزوار وطلبة المدراس والجامعات في بيت الشريف الحسين وتقديم عرض يحاكي الحُقبة الزمنية والتاريخية لبداية الثورة العربية الكُبرى عبر مسار مثلث النهضة التاريخي و السياحي.
يؤكد المؤرخ والباحث في التراث العقباوي عبدالله المنزلاوي أن إعادة افتتاح منزل الشريف الحسين بن علي أمام الزوار والسياح والمفكريين والمثقفين خطوة بالاتجاه الصحيح بعد الإغلاق الذي استمر أكثر من 5 سنوات بحجة إعادة التأهيل والصيانة ليتكامل مع كافة المؤشرات السياحية والتاريخية والأثرية في المدينة، مشيراً إن المنزل له رمزية كبيرة كونه موجودا في المنطقة التاريخية التي بدأت منها أصلا قصة إنشاء الدولة الأردنية والتي تجمع فيها أحرار العرب وانطلقو بانطلاقة جديدة للثورة العربية الكبرى، ومن هذا المكان كتبت قصة الدولة الأردنية والرمزية الأخرى أن هذا المنزل هو الأول الذي بني للهاشميين على أرض الأردن في العام 1918، مؤكداً أن من شارك في بنائه أهالي العقبة لذلك بني على الطراز العقباوي القريب من الطراز الحجازي، فقد كان أهالي العقبة يجمعون الحجارة ويشيدوا المنزل، مشيرا إلى أن الأرض التي بني عليها المنزل يمتلكها أحد أبناء العقبة واسمه علي بيومي وهي كانت عبارة عن حفيرة.
وتضمنت مواد بناء المنزل حسب المنزلاوي الحجر والطين المخلوط بالتبن والمصبوب في قوالب خشبية والمجفف تحت أشعة الشمس، وغطى البناء طبقة من الطين المطلي بالكلس، أما الأسقف فبنيت من جسور خشبية تتكئ على دعامات خشبية أسطوانية، وغطيت بالحصر المصنوعة من سعف النخل والمغطاة بطبقة من الطين. وأشار المنزلاوي إلى أن هذا البيت على مدار تاريخه استخدم لأكثر من استخدام خاصة في الاستخدامات الرسمية،
وبين نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن أن السلطة وبموجب الاتفاقية ستقوم بتوفير كوادر بشرية مؤهلة لخدمة التجربة السياحية الجديدة بداخل بيت الشريف الحسين بن علي، إلى جانب المساهمة في تسويق وترويج هذا المنتج السياحي المميز ضمن مثلث النهضة، وأضاف أنه سيتم إدراج موقع بيت الشريف الحسين على الخطة التسويقية لسلطة العقبة والتعاون مع كافة الشركاء في القطاع السياحي لتنظيم الفعاليات التعريفية، مشيراً أن السلطة ستعمل على توفير المعروضات التاريخية والتراثية التي تعكس الفترة الزمنية لموقع بيت الشريف الحسين بن علي.

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