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مثلث صمد على طريق إربد عجلون.. نقطة عمياء تتكرر فيها الحوادث

1/13/2024 2:09:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد -يشكل التقاء مدخل بلدة صمد مع طريق إربد عجلون، بؤرة خطرة، تشهد العديد من الحوادث المميتة، بسبب غياب عناصر السلامة المرورية، بشكل يضع السائقين الداخلين والخارجين من وإلى البلدة، تحت حسابات التخمين والتقدير غير الدقيق بوجود مركبات مسرعة قادمة أم أن الطريق خال وبإمكانهم مواصلة سيرهم.
ويطالب السكان من وزارة الأشغال العامة تحسين السلامة المرورية على مدخل البلدة، مشيرين إلى أن طريق إربد عجلون يشهد حركة مرور كثيفة يستدعي علاج نقطة التقاء مدخل البلدة مع الطريق، للحد من خطورته على حياة السائقين، وخصوصا في فصلي الصيف والربيع، حيث تنشط حركة المتنزهين لمناطق التنزه التي يخدمها طريق إربد عجلون.
وقال رئيس مجلس محلي صمد السابق سميح أبو دلو إن مدخل البلدة تائه بين بلدية المزار الشمالي ووزارة الأشغال العامة، وكل جهة تحمل المسؤولية للأخرى فيما يتعلق بعملية إعادة تأهيل المدخل الذي يشهد حوادث مرورية على مدار العام.
وأشار إلى أن المدخل يحتاج إلى عناصر السلامة المرورية، من قبيل وضع إشارة ضوئية للحد من حوادث التي راح ضحيتها العديد، لافتا إلى أن الشارع يفتقر إلى الإضاءة ولوحات ارشادية وعاكسات فوسفورية.
ولفت إلى أن الأمور تزداد خطورة مع قيادة بعض السائقين بسرعات جنونية، خاصة وان الطريق لا يوجد عليه كاميرات مراقبة السرعة، كما لا توجد جزيرة وسطية، ما يعني أن أي تجاوز خاطئ أو عبور غير مدروس للتقاطع قد يقود لكارثة مرورية.
وكانت دراسة جيوب الفقر لمركز إرادة في دير أبي سعيد أوصت بتحسين واقع قطاع الطرق في لواء المزار الشمالي وانعكاسه على انعاش البيئة الاستثمارية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين كما أن تزويد جميع الطرق الرئيسية بشواخص مرورية ارشادية وتحذيرية يرفع من جاهزية شروط السلامة المرورية عند التقاء الطرق الفرعية بالطرق الرئيسة.
وإشار علي الشرمان أحد مستخدمي الطريق، أن مدخل بلدة صمد المؤدي إلى لواء المزار الشمالي يتقاطع مع طريق رئيس وحيوي، ويشهد يوميا حركة سير كثيفة ما بين محافظتي إربد وجلون، لافتا إلى أن الاشجار التي تحيط بالمدخل تحجب الرؤيا عن السائقين وتتسبب بحوادث سير قاتلة.
وأكد الشرمان على أنه ورغم قيام وزارة الأشغال العامة بتعزير الموقع بلوحات ارشادية وتحذيرية، إلا أن ذلك لم يحد من حوادث السير، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية ايجاد حلول جذرية لهذا التقاطع من خلال وضع اشارة ضوئية ذكية تحكمها حجم الضغط على المسرب الذي تتواجد عليه مركبات كثيرة.
وطالب بضرورة توسعة مدخل بلدة صمد باعتباره المنفذ الوحيد لمواطنين القادمين من عجلون باتجاه لواءي المزار الشمالي والأغوار الشمالية ومناطق غرب إربد، نظرا للمسافات الطويلة التي يختصرها الشارع بدلا من الذهاب إلى مدينة إربد ومن ثم إلى تلك المناطق، إضافة إلى أن الطريق يشهد حركة مرورية نشطة في فصلي الربيع والصيف باعتبار المنطقة من المناطق السياحية الجاذبة.
وقال من القادم من عجلون ويريد الدخول إلى بلدة صمد يحتاج إلى التوقف طويلا على طريق رئيس، والتأكد التام من خلو الطريق من المركبات قبل قرار تغير مساره والدخول الى البلدة وهو أمر يخضع لتقديرات السائقين غير الدقيقة، وكذلك الأمر يحصل مع السائقين الراغبين بمغادرة المدخل والذهاب باتجاه محافظة اربد.
وزاد، التقاطع بشكله الحالي يعني المزيد من حوادث المرور، وهناك حاجة ماسة لعمل اشارة ضوئية تحكم التقاطع وتنظم السير عليه.
بدوره، أكد مصدر في وزارة الأشغال العامة أن الوزارة تقوم بتنفيذ ما هو مرصود على موازنة مجلس المحافظة، لافتا إلى أن مجلس المحافظة لم يخصص أي مبالغ مالية لهذا العام من أجل إعادة تأهيل الشارع، مؤكدا أن الوزارة تضع تقاطع مدخل بلدة صمد على سلم أولوياتها وستقوم خلال الفترة المقبلة بعمل دراسة فنية لإيجاد الحلول المناسبة.

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