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رغم التخفيضات والعروض.. الركود يقسو على تجار جرش

1/13/2024 2:09:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش– لم تفلح كافة المحاولات التي يبذلها تجار السوق وسط مدينة جرش، من أجل تنشيط حركة البيع التي وصفوها بـ "المتواضعة"، مقارنة مع حجم البضائع المتكدسة بمحالهم والتي أعلنوا عن وجود تخفيضات وعروض عليها منذ شهور.
وبات تأمين الاحتياجات المنزلية الأساسية، أهم ما يشغل بال المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود، في حين أصبح شراء الألبسة والأحذية والإلكترونيات من الرفاهيات التي يمكن الاستغناء عنها، وفق تجار بالسوق.
ويرى تجار أن العروض والتخفيضات أصبحت خيارا غير مجد لتنشيط حركة البيع، مما تسبب في تراكم الديون والذمم عليهم، جراء شرائهم كميات كبيرة من البضائع التي ما زالت متكدسة في محالهم في موسم كانوا ينتظرونه مع بدء فصل الشتاء الذي يشهد عادة إقبال المواطنين على شراء حاجياتهم، وخاصة من قطاع الألبسة.
يقول التاجر محمد أبو العدس، إنهم ينتظرون الموسم بفارغ الصبر، وقد استعدوا جيدا من خلال شراء البضائع بكميات كبيرة، وزيادة ساعات العمل، إضافة إلى لجوئهم للعروض والتخفيضات والتنزيلات والإعلان عن البضائع وجودتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعمل مسابقات وتشجيع المواطنين على التسوق، إلا أن الالتزامات المالية الكثيرة وسوء الظروف الاقتصادية تقلل من القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن نسبة كبيرة من المواطنين يفضلون التسوق كذلك من المواقع الإلكترونية والتي توفر عليهم الوقت والجهد، حيث تصلهم كافة مستلزماتهم إلى منازلهم، ما ساهم في إضعاف حركة البيع في المحال التجارية التي يتكبد أصحابها أجور عمال وأثمان البضائع والتراخيص والفواتير والضرائب وينتظرون مواسم النشاط من عام لعام آخر لتعويض جزء من خسائرهم شهورا طويلة.
وقال أبو العدس إن التجار يلجأون حاليا إلى عمل عروض وتنزيلات كبيرة على الألبسة والأحذية والإكسسوارات ومختلف المستلزمات في سبيل تعويض جزء من خسائرهم التي يتعرضون لها.
ووافقه الرأي التاجر أمجد العتوم الذي قال إن أوضاع التجار المالية متدهورة ومئات من تجار جرش يعانون من خسائر مادية فادحة وديون متراكمة لا يمكن تحملها، فضلا عن أنهم استغنوا عن مئات من موظفيهم ويتم بيع البضائع بسعر الكلفة في سبيل تغطية جزء من ديونهم.
وبين التاجر محمد الحوامدة أن تجار جرش يعانون من تراكم ديون نتيجة خسائر فادحة مردها استمرار الركود الذي أجبرهم على البيع بسعر الكلفة في سبيل تحصيل أي مبالغ مالية حتى وان كانت بخسارة.
وبين أن عدد المحال التجارية في السوق يتراجع تدريجا والعديد من التجار أغلقوا محالهم التجارية وتوجهوا للعمل خارج الوسط التجاري، بمهن أخرى تختلف عن مهنتهم التي أصبح العمل فيها غير مجد نهائي ولا يغطي تكاليف العمل.
وبين أن التجار لجأوا إلى مختلف الطرق لغاية تنشيط حركة البيع، ولكن دون جدوى لاسيما وأن الوضع الاقتصادي للمواطنين ما زال صعبا في ظل الالتزامات المالية الكبيرة التي يتحملها المواطنون، كما أن مئات الأسر المنتجة في جرش تحولت إلى أسر متعطلة عن العمل، فضلا عن أن اهتمامات الأسر تغيرت نحو التركيز على تخزين المواد الغذائية وتوفير وقود التدفئة في فصل الشتاء.
إلى ذلك، قال رئيس الغرفة التجارية في جرش الدكتور علي العتوم إن كافة الاحتياجات الضرورية التي تحتاجها الأسر الجرشية متوفرة في أسواق جرش من ملابس وأحذية وإكسسوارات وحلويات ومستلزمات شتوية، إلا أن الحركة التجارية ما زالت ضعفية بسبب الظروف الاقتصادية وتغير الأنماط الاستهلاكية.
وأكد أن تجار الوسط التجاري يلجأون حاليا إلى العروض والتخفيضات والمسابقات لتحفيز المتسوقين على الشراء وتعويض جزء من الالتزامات الكبيرة التي يتحملونها من أجور عمالة وأثمان بضائع وضرائب وأجور محال ومصاريف أخرى، بينما يفاقم ضعف الحركة التجارية من خسائرهم.

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