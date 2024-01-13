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دون كيشوت الدبلوماسية العربية

1/13/2024 2:08:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


ليس العام 1905 ببعيد عن واقع الدبلوماسية اليوم في حق غزة، فها هي الرواية الأوروبية ((دون كيشوت)) التي صنفت بأولى الروايات الحديثة متعددة الألحان حينها تعيد أجواء وغايات كتابتها وكأنها تحاكي واقع الدبلوماسية التي نعيشها تجاه غزة، رواية عالمية كتبت في السجن وطبعت على عجل وانتشرت بسرعة تجعلني أشك أن كاتبها دبلوماسي من أصول عربية فيما نعيشه وإن كانت في الحقيقة غير ذلك فهي للأديب الإسباني ميغيل، رواية بجزأيها كانت بين من يراها عملا ترفيهيا كما هي الحياة لدى بعض الدول خلال العدوان على غزة وبين من يراها عملا هجائيا يحاكيه كثير من أصحاب الخطاب من عاش القصة فارسا يناطح طواحين الهواء ويعيش ما صدقه عقله لروايات وقصص غير واقعية ليلحق أحلام الفروسية فعلا وتصريحا.
أحيانا كثيرة أشعر أن الدبلوماسيين في أغلبهم هم الأفضل فيمن يقع الوصف بحقهم (( كذب كذبة وصدقها))، نعم ففي بعضهم تشعر أنهم يناطحون طواحين أميركا والعدو الصهيوني بألفاظ الفارس، ويقابلونها بفعل حارس البوابة الذي غفل عن المدينة، في الدبلوماسية أيام تمضي لا تعلم من أفعالها غير الطرب والغناء والبطولات الدينكوشوتية.
في الدبلوماسية هشاشة القرار وفيتو الظلم الأميركي وقصور توجيه فعل ودرء عدوان، في الدبلوماسية نرى ((الونسو)) في شخصيات كثيرة تمتطي صهوة المايكروفونات تشبعنا مراجل، وقلب أكثرهم كفعله مكشوف لمحارب مهزوم يمتطي فرسا هزيلا، في الدبلوماسية بحق غزة نشهد كل يوم بطولات عدد من الحمقى ممن ظنوا أنفسهم في مهمة مقدسة، يشبعوننا ردحا غير موزون وغزوا بدون غنيمة، في الدبلوماسية انهزام في الموقف الواحد إلا من رحم ربي، في الدبلوماسية عاشت غزة التبعية والانقياد المتواصل للمصلحة الفردية في عالم يسير خلف مصالح دول وقوى عظمى في الاتجاه والقرار.
لكن أردنياً، جهود واتجاهات الدبلوماسية واضحة، سياسة وقرار مكتمل الأركان والمعايير، دبلوماسية برزت في تحرك ملكي مستمر عالي المستوى والهمة وخطاب سياسي قوي، وتجهّم في وجه ازدواجية العالم المتردد سواء عربيا أو غربيا أو أميركياً، أردنيا أصاب خطاب وزير الخارجية الصريح المباشر الاحتلال الإسرائيلي في مقتل وأوجع مفاصلهم، أردنيا تحرك الشارع وانتفض بحرية لأجل غزة، أردنيا الدم والمشاعر والفعل موحد نحو غزة والقضية الفلسطينية، أردنيا الدبلوماسية مستمرة كما بدأت لمصلحة القضية الفلسطينية منذ أول الاحتلال الغاشم ولن تتراجع.
اليوم الدبلوماسية الأردنية إلى جانب قلة من العرب تؤمن بفشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته مقابل ما تعيشه غزة من أحداث عنيفة، اليوم جهود أردنية كبيرة تبذل نحو تقوية وجمع لغة وقرار المجتمع الدولي نحو الموقف الأردني بحق جرائم ترتكب في غزة، اليوم الأردن هو خير من يقود الجهود العربية والإقليمية والدولية في هذه المنظمة العالمية وبصورة هي الأقرب والأكثر فاعلية نحو تحقيق المطلوب، فهل يؤمن من حولنا أو حول حولنا أننا صمام الأمان ومستقبل المنطقة؟

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