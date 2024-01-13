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محكمة العدل الدولية والاختبار الإنساني الدولي

1/13/2024 2:08:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)


مرافعة دولة جنوب أفريقيا بحق الكيان الصهيوني المحتل تشكل بحد ذاتها سابقة تاريخية، وتأطيرا مركزا لجرائم الاحتلال الصهيوني ضمن وقائع محددة، استطاعت دولة جنوب أفريقيا مقاربتها والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا مع اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وفي إطار متصل شكلت هذه المرافعة مفصلا مهما في ترسيخ قصدية الأفعال الجرمية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في خطاب حقوقي بحت، بعيدا عن لغة السياسة والعبارات العامة المجردة. كما بينت المرافعة الاختصاص القضائي وفقا لمقتضيات الاتفاقية، ووقفت على حجم جرائم الاحتلال بالأرقام والحقائق والدلائل الصادرة عن الأمم المتحدة ذاتها، معززة جميع ما سبق ببينات صادرة من العدو الصهيوني ذاته سواء على مستوى قادة الحرب أو الأفراد على حد سواء.
الدعوى المرفوعة ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية تضع إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على قدم المساواة مع دولة ميانمار التي سبق وقدمت ضدها دعوة أمام المحكمة ذاتها وعن الجرائم نفسها.
هذه الدعوى التي قامت غامبيا برفعها أمام محكمة العدل الدولية بدعم من سبعة وخمسين دولة عضوا في منظمة التعاون الإسلامي، وجهت خلالها غامبيا تهما تتعلق بانتهاك ميانمار أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك بسبب جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها ضد الروهينغا والتي اتخذت اشكالا عدة ابتداء من القتل والحاق الأذى الجسدي والنفسي والتهجير القسري ووضع الأفراد في ظروف تؤدي بهم إلى التهلكة وغيرها من الجرائم.
وفي حينه أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يتضمن اتخاذ تدابير مؤقتة بحق دولة ميانمار، وطالبتها بضمان عدم ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والحفاظ على جميع الأدلة عن هذه الأفعال وتقديم تقرير كل ستة أشهر عن امتثالها لتلك التدابير.
تبع ذلك تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بوضع حدّ للعنف والهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية وانتهاكات حقوق الإنسان وتوفير الحماية للعاملين في القطاع الإنساني والطبي وزيادة المساعدات وضمان وصولها إلى أصحابها والافراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، تم تبنيه بأغلبية اثني عشر صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين والهند.
وكذلك وفي إطار الدعوى المرفوعة من قبل دولة غامبيا ضد ميانمار تبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا في عام 2022 دعا خلاله المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني برصد أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار، ومواصلة تنبيه مجلس حقوق الإنسان إلى تلك المعلومات، كما طلب في القرار ذاته من الأمين العام للأمم المتحدة أن يستمر في اطلاع مجلس الأمن على الحالة في ميانمار، وأن يواصل موافاة المجلس بتوصيات محددة للعمل على حل الأزمة الإنسانية.
وقوف الكيان الصهيوني في موقع الاتهام على المستوى الدولي يعد سابقة في تاريخ هذا الكيان الذي اعتاد أن يتشبث بكونه الضحية الأولى والأخيرة. وقيام دولة جنوب افريقيا بتفعيل بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية يشكل أعمالا وإنفاذا لالتزام الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة الجماعية بواجبها الدولي والإنساني في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، واختبارا دوليا حاسما لمحكمة العدل الدولية في الانتصار للضمير الإنساني.

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