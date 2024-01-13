Sunday, 14 January 2024 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دعم السلع الغذائية في موازنة 2024

1/13/2024 2:08:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

في إطار تحليل مشروع قانون الموازنة لعام 2024، الذي تواصل هذه الزاوية الاقتصادية تفنيده، يبرز دعم السلع الغذائية والإستراتيجية كأحد البنود الرئيسية مع الزيادة بنسبة 12.5 في المائة من 257 مليون دينار في 2023 إلى 289 مليون دينار في 2024، نلاحظ التزاما حكوميا بتعزيز الأمن الغذائي، وهو ما يعكس إدراكا لأهميته في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
دعم السلع الغذائية في ظل الضغوط المالية وارتفاع فوائد الدين العام، يأتي كرابع أعلى نسبة نمو في بند النفقات الجارية بعد النفقات التشغيلية وفوائد الدين العام ودعم الوحدات الحكومية، الأمر الذي يعكس توازن الحكومة بين تلبية الاحتياجات الضرورية مثل الأمن الغذائي وبين التزاماتها المالية الأخرى.
لذلك يظل الدعم الغذائي أساسيا لتوفير شبكة أمان للأسر الفقيرة ودعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يساعد هذا الدعم في تحفيز الطلب المحلي، ويعزز النمو في قطاعات ذات صلة بالغذاء والزراعة.
مع ذلك، يجب أن نكون واعين للتحديات المرتبطة بزيادة الدعم، إذ ان الضغوط المالية الناتجة عن خدمة الدين قد تحد من المرونة المالية للحكومة، كما أن الاعتماد المفرط على الدعم قد يؤدي إلى تشوهات في السوق، ويعيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
بينما يعتبر دعم السلع الغذائية في موازنة 2024 خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار والأمن الغذائي، فإنه يتطلب تنفيذا مدروسا ومتوازنا مع الأهداف الاقتصادية الأوسع. ومع ذلك، يجب أن نفهم أن زيادة الدعم لا تأتي بدون تكلفة، فالتوسع المالي في هذا القطاع قد يكون له تأثيرات على التوازنات المالية العامة، ويزيد العبء على الموازنة، خاصة في ظل الديون المتزايدة والاحتياجات الملحة للاستثمار في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة.
لذلك، يجب على الحكومة موازنة بين الحاجة إلى دعم الأمن الغذائي وبين الحفاظ على استدامة المالية العامة.
من الضروري أيضا مراقبة كيفية تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الكلي، فالدعم، على الرغم من فوائده القصيرة المدى، قد يؤدي إلى اعتماد طويل الأمد عليه إلى تقليل الحوافز لتحسين الإنتاجية والابتكار، بالإضافة إلى ذلك، قد يسهم في تفاقم التضخم إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح.
لتحقيق التوازن المثالي، ينبغي على الحكومة أن تدرس إستراتيجيات مثل استهداف الدعم بشكل أكثر فعالية لضمان وصوله إلى الذين هم في أمس الحاجة إليه، كما يمكن النظر في دمج الدعم مع برامج تعزيز الإنتاجية والتشجيع على الاستثمار في تقنيات زراعية متقدمة لتحسين الأمن الغذائي على المدى الطويل.
ويجب أن تكون السياسات المتعلقة بدعم السلع الغذائية جزءا من خطة أوسع تسعى للنمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية، وذلك من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة يمكن للحكومة ضمان تحقيق الأمن الغذائي لجميع المواطنين مع الحفاظ على استقرار الموازنة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن وجهة نظري، فان تحديد الأولويات والإدارة الفعالة للموارد المالية سيكونان حاسمين في تحقيق الفوائد المرجوة من دون المساس بالاستدامة المالية، إذ ان دعم السلع الغذائية في موازنة 2024 يعتبر ركيزة حيوية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الأمر الذي يتطلب التنفيذ الناجح لهذا الدعم بالشكل الذي يحقق توازنا دقيقا وإدارة فعالة للموارد المالية لضمان الفوائد المرجوة والاستدامة المالية.

MENAFN13012024000072011014ID1107717129

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث