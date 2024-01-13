Sunday, 14 January 2024 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تحولت الحرب إلى إقليمية مصغرة

1/13/2024 2:08:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

كل التحذيرات من تحول حرب غزة إلى حرب إقليمية، لم تعد مناسبة اليوم، لأن الحرب تحولت فعليا إلى حرب إقليمية، وان كانت بدرجة منخفضة، ولم تتوسع بشكل كبير في كل الإقليم.
اليكم هذه المؤشرات، حرب في غزة، ومواجهات عسكرية متصاعدة في الضفة الغربية، تتوازى معهما عمليات عسكرية متصاعدة جنوب لبنان، وعمليات عسكرية في اليمن ضد السفن، ونحو إسرائيل، ترد عليها الولايات المتحدة وبريطانيا بعمليات قصف، وعمليات قصف في العراق ضد الأميركيين تقوم الولايات المتحدة بالرد عليها، وعمليات قليلة جدا من الجبهة السورية أيضا، وعمليات قصف إسرائيلية ضد سورية في مواقع مختلفة أيضا ولاعتبارات متعددة.
نحن نتحدث عن 5 جبهات بدرجات مختلفة، فلسطين، لبنان، سورية، العراق، اليمن، ثم يأتي البعض ليواصل التحذير من حرب إقليمية، وهذا تحذير كان يصلح سياسيا قبل شهر أو أكثر، اما اليوم فهو غير مناسب للواقع خصوصا، مع استمرار الحرب في غزة، والتهديدات المتواصلة بالرد من كل الأطراف التي تشتبك مع بعضها البعض في هذا المشهد العسكري المعقد جدا.
حتى الآن لا تريد الولايات المتحدة الانزلاق نحو حرب اقليمية بدرجة أعلى ومفتوحة وبمشاركة عدد أكبر من الأطراف، لكن هذا الأمر لم يعد مضمونا، لاننا أمام ما يجري قد نشهد عدة احتمالات، من بينها توسع الحرب في اليمن، عبر البحر الأحمر وبحر العرب، بشكل مختلف تماما، ولا أحد يضمن ردود فعل الأميركيين ولا البريطانيين ولا الإسرائيليين ولا اليمنيين أيضا، ولا حد أيضا لقدرة هذه الأطراف على توسعة الحرب، ويضاف إلى ذلك المخاوف من جر المنطقة إلى حرب إقليمية بدرجة أكبر عبر مضيق هرمز، أو الخليج العربي، خصوصا، اننا شهدنا سابقا اعتداءات في هذه المناطق، ويضاف إلى ما سبق احتمالات حدوث تصعيد من جبهات أقرب إلى إسرائيل من خلال العراق تحديدا بواسطة فصائل مثل الحشد الشعبي، انتقاما لصالح الحوثيين وضد الأميركيين، وهذا أمر محتمل، ومع كل هذا التصعيد المتواصل جنوب لبنان، والذي لا يضمن أحد حتى الآن توقفه أو تبريد حرارته وفقا لما نراه من مواجهات يومية.
دمشق الرسمية وحدها الأقل حدة وسط هذا المشهد، وربما لم يتحدث الرئيس السوري عن فلسطين الا في القمة العربية الإسلامية التي تم عقدها بدايات الحرب، وتفسير الصمت هنا يعود إلى موقف دمشق من حماس ربما التي غادرت سورية بعد انفجار الربيع العربي، ويعود أيضا إلى عدم قدرة دمشق الرسمية لتحمل كلف التصعيد فوق ما في سورية من أزمات ومشاكل، وربما رغبة من دمشق بتخفيف الموقف الدولي ضدها والعقوبات التي تتحملها.
في كل الأحوال لم نعد أمام ثنائية فلسطينية إسرائيلية، بل ان جبهات عدة باتت مفتوحة، والقراءات الاسرائيلية الاميركية لهذه الجبهات لن تقف عند حدود تداعيات حرب غزة، بل ستقرأ كلفة هذه الجبهات على المحور الإسرائيلي الأميركي بشكل إستراتيجي، بما يجعلها تتوقف مطولا عند هذه الاخطار، وتقوم بجدولة الاخطار لمعالجتها لاحقا، وقد تتورط من حيث لا تحتسب في حرب اقليمية أعلى درجة من المواجهات الحالية، وهي حرب ستقود كل المنطقة إلى جهنم الحمراء على صعيد الاستقرار، والحياة، وتدفق النفط، والملاحة، وأسعار السلح.
وتبقى الحقيقة الأبرز هنا ان كل الجبهات المفتوحة في لبنان، سورية، العراق، اليمن، على صلة مباشرة بإيران، مما قد يأخذ الولايات المتحدة إلى حوار مع الأم الحاضنة هنا، لوقف هذه المهددات، بدلا من الحل الذي ننتظره أولا، أي وقف الحرب في غزة، واعطاء الفلسطينيين حقوقهم، وحتى يتم حسم النهايات، علينا ان نراقب خط التصعيد البياني، فنحن وسط حرب إقليمية مصغرة، ترتفع درجات حدتها يوما بعد يوم، بما قد يقودنا إلى الحرب الإقليمية الواسعة.

MENAFN13012024000072011014ID1107717128

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث