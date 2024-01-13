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2 9 مليار دينار تداولات العقار الكويتي في 2023

1/13/2024 2:07:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي، إنه وفقا للبيانات المتوافرة في وزارة العدل، إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، بلغت سيولة السوق العقاري بالكويت لعام 2023 نحو 2.89 مليار دينار، أي أدنى بما نسبته -23.1% مقارنة بمستوى سيولة عام 2022 البالغة نحو 3.76 مليارات دينار. وبلغت سيولة النصف الثاني من عام 2023 نحو 1.48 مليار دينار، وكانت أعلى من سيولة النصف الأول من العام ذاته البالغة نحو 1.41 مليار دينار، وذلك في حدود المقبول لسنة صعبة انعكست سلبا على أداء بورصة الكويت أيضا.
وفيما يخص أداء سوق العقار المحلي على مدى 15 سنة، فقد امتد انخفاض سيولة السوق العقاري من عام 2008 (عام أزمة العالم المالية) إلى عام 2009، الذي تحقق فيه أدنى مستوى سيولة في آخر 15 عاما حين بلغ مستواها نحو 1.88 مليار دينار.
ثم تعافت في 2010 وامتد هذا التعافي إلى عام 2014 لتحقق أعلى مستوى لها للفترة (2009-2023) عند 4.99 مليارات دينار. وفي عام 2015 بدأ الهبوط في مستوى السيولة، وهو عام الهبوط الحاد في أسعار النفط لتبلغ سيولة السوق نحو 3.32 مليارات دينار، واستمر هذا الانخفاض في عام 2016 ليصل مستوى السيولة إلى نحو 2.49 مليار دينار وهي السنة التي بلغت فيها أسعار النفط أدنى مستوياتها.
وامتد الانخفاض حتى عام 2017 رغم التحسن في مستوى أسعار النفط آنذاك، حينها بلغت سيولة السوق نحو 2.38 مليار دينار. وعاودت السيولة الارتفاع إلى نحو 3.63 مليارات دينار في عام 2018، لتعود إلى الانخفاض مجددا في عام 2019، ومن ثم انخفاض أكبر لعام 2020 ببلوغها نحو 2.403 مليار دينار، وذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وحققت سيولة السوق العقاري ارتفاعا في عام 2021 بعد التعافي من تبعات الجائحة ببلوغها نحو 3.93 مليارات دينار (ثاني أعلى مستوى خلال آخر 15 سنة)، أي بارتفاع مطلق بنحو 1.53 مليار دينار عن سيولة عام 2020.
وفي عام 2022، انخفضت السيولة بنسبة -4.4% لتبلغ 3.76 مليارات دينار، ومن ثم انخفاض أكبر في عام 2023 بنسبة -23.1%، لتصل إلى مستوى 2.89 مليار دينار كما أسلفنا.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص انخفاضا بنسبة -27.4% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث بلغ حجمها عقودا ووكالات نحو 1.46 مليار دينار، وبلغت مساهمتها النسبية نحو 50.3% من سيولة السوق، وهي أدنى من نسبة مساهمتها في عام 2022 والبالغة نحو 53.4%.
وانخفضت سيولة نشاط السكن الاستثماري إلى نحو 905.4 ملايين دينار وبنسبة -18.9% مقارنة بعام 2022، مع ارتفاع في نسبة مساهمتها في سيولة السوق إلى نحو 31.3%، فيما كان نصيبها نحو 29.6% من سيولة السوق في عام 2022.
وانخفضت كذلك تداولات النشاط التجاري لتصل إلى نحو 513.8 مليون دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو -15.2%، فيما ارتفعت نسبة مساهمة ذلك النشاط من مجمل سيولة السوق إلى نحو 17.7% في عام 2023، مقارنة بـ 16.1% من سيولة السوق في عام 2022. واستحوذ نشاط السكن الخاص والاستثماري على ما نسبته 81.6% من سيولة سوق العقار في عام 2023، تاركين نحو 18.4% من السيولة للنشاط التجاري ونشاط المخازن، وارتفع معدل قيمة الصفقة الواحدة للسكن الخاص في عام 2023 ليصل إلى نحو 469 ألف دينار، من مستوى 442 ألف دينار في عام 2022.
وارتفع أيضا، معدل قيمة الصفقة الواحدة للنشاط التجاري إلى نحو 4.4 ملايين دينار بعد أن كان نحو 3.8 ملايين دينار في عام 2022، بينما انخفض معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري إلى نحو 789 ألف دينار من نحو 803 آلاف دينار، وحقق المعدل العام للصفقة الواحدة ارتفاعا في تداولات القطاع العقاري في عام 2023 بنسبة 7.3%.

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