Sunday, 14 January 2024 01:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 شركات كويتية وعالمية تتنافس لتنفيذ مستودع وقود بـالمطلاع

1/13/2024 2:07:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن 3 شركات اشترت وثائق المناقصة الخاصة بمشروع مستودع الوقود المخطط لإقامته في منطقة المطلاع، وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية قد أصدرت دعوة للشركات لتقديم عروضها بشأن المشروع في نوفمبر 2023، والذي تقدر قيمته بـ 800 مليون دولار، وفقا لمصادر في الصناعة النفطية.
وأوضحت المجلة ان الشركات الثلاث التي استهلت عملية شراء وثائق المناقصة، هي: شركة سينوبيك الصينية، ومييل الهندية، وهيسكو الكويتية، مشيرة الى أنه يمكن لمزيد من الشركات شراء وثائق مناقصة المشروع قبل البدء بتقديم العطاءات، فيما قالت مصادر نفطية إن شركة «لارسن آند توبرو» الهندية مازالت تدرس تقديم عطاء على المشروع.
وقال أحد هذه المصادر: «لايزال المسؤولون التنفيذيون في الشركة يناقشون هذا المشروع، ويبدو أن هناك فرصة بنسبة 50% ليقرروا شراء وثائق المناقصة وبالتالي المشاركة في عملية تقديم العطاءات».
ولفتت المجلة إلى انه في الوقت الحالي يعتبر يوم 13 فبراير المقبل موعدا نهائيا لتقديم العطاءات الرسمية للمشروع، وقد تم وضع وثائق المناقصة في متناول أيدي المقاولين في 12 نوفمبر، وأعقب ذلك عقد اجتماع ما قبل المناقصة في 17 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يشمل نطاق المشروع المعروف باسم مستودع وقود المطلاع الجديد تنفيذ الأعمال التالية: إقامة مرافق الضخ الجديدة في مصفاتي النفط في كل من ميناء الأحمدي وميناء الشعيبة، ومد خطوط الأنابيب عبر البلاد من مصافي ميناء الأحمدي والشعيبة، وإنشاء مستودع للسوق المحلي، وتركيب أنظمة السلامة، وتركيب أنظمة مكافحة الحرائق، وبناء صهاريج التخزين.
وكانت مجلة ميد قد كشفت في ديسمبر 2021 عن أن شركة وود غروب البريطانية قد انتهت من تنفيذ أعمال الهندسة والتصميم الأولية للمشروع الذي طال انتظاره لإنشاء مستودع تسويق المنتجات النفطية في محافظة الجهراء بالكويت.
وقد عانى المشروع الكثير من التأخيرات منذ الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت الشركة قد فرغت من إعداد تلك التصميمات في عام 2015 قبل أن تقرر شركة البترول الوطنية الكويتية ضرورة مراجعة التصميمات الأصلية.
وختمت «ميد» بالقول إن مشروع الوقود النظيف أدى إلى دمج وتحديث مصفاتي النفط في ميناء عبدالله وميناء الأحمدي، ما رفع الطاقة التكريرية للمصفاة الأولى إلى 454 ألف برميل يوميا، وللمصفاة الثانية الى 346 ألف برميل يوميا.

MENAFN13012024000130011022ID1107717125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث