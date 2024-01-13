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3 أسباب قد تدفع الذهب لمواصلة الارتفاعات القياسية في 2024

1/13/2024 2:07:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يسود الاعتقاد في أوساط الكثير من المحللين بأن الذهب سوف يواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من تسجيله مستويات قياسية مؤخرا وبلوغه أسعارا غير مسبوقة واستقراره فوق مستوى الألفي دولار للأونصة مدة طويلة نسبيا، منذ أواخر العام الماضي.
وقال تقرير نشره موقع «أويل برايس»، واطلعت عليه «العربية نت»، إن ثمة 3 عوامل تدفع إلى الاعتقاد بأن الذهب سوف يواصل الصعود خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من أنه أنهى أفضل عام له منذ عام 2020، حيث حقق مكاسب بنسبة 13% خلال العام 2023، ويتجه إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة هذا العام.
أما العوامل الـ 3 التي يتحدث عنها التقرير، فأولها أن البنوك المركزية على مستوى العالم زادت مشترياتها من الذهب بشكل كبير، مما يشير إلى الطلب القوي على المعدن النفيس.
والعامل الثاني الذي يعزز الذهب هو أنه من المرجح أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي المتوقع نحو خفض أسعار الفائدة في عام 2024 إلى دعم أسعار المعدن الأصفر. أما العامل الثالث فهو «شهر يناير»، حيث إن الشهر الأول من كل عام كان تاريخيا شهرا مناسبا للذهب، حيث تسهم إعادة توازن المحافظ والعام الجديد في زيادة الطلب على الذهب ورفع أسعارها تبعا لذلك.
ويقول التقرير إن الذهب واجه رياحا معاكسة كبيرة طوال معظم عام 2023 مع قوة الدولار وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة، ولكن مع بدء الأسواق في توقع نهاية معركة التضخم التي يشنها بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ارتفع الذهب خلال الربع الرابع وأنهى العام 2023 على مكاسب كبيرة.
وارتفع الذهب إلى مستوى قياسي جديد في أوائل ديسمبر الماضي، حيث وصل إلى ما يزيد قليلا عن 2125 دولارا للأونصة، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على هذه الارتفاعات، حيث قام منذ ذلك الحين ببناء دعم قوي عند 2000 دولار للأوقية، مما أنشأ أساسا للذهب لاختبار ارتفاعات جديدة في العام الجديد.
وقال أولي هانسن من «ساكسو بنك» إنه «بعد الأداء القوي المفاجئ في عام 2023، سنشهد المزيد من المكاسب في الأسعار في عام 2024، مدفوعة بثلاثية من صناديق التحوط التي تطارد الزخم، وتواصل البنوك المركزية شراء الذهب المادي بوتيرة ثابتة، وكذلك الطلب المتجدد من مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة».
وخلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، اشترت البنوك المركزية صافيا قدره 800 طن من الذهب. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 14% عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من عام 2022، والتي كانت سنة قياسية يعود تاريخها إلى عام 1950.
ويقول موقع «أويل برايس» إنه لا يوجد ما يشير إلى أن شراء البنوك المركزية للذهب سوف يتراجع في العام الجديد، ووفقا لما أجراه مجلس الذهب العالمي في الربيع الماضي فقد أشارت 24% من البنوك المركزية في العالم إلى أنها تخطط لإضافة المزيد من الذهب إلى احتياطياتها في الأشهر الـ 12 المقبلة.
ويقول هانسن إن ارتفاع الأسعار المقترن بتوقع بيئة أسعار فائدة منخفضة يمكن أن يجذب أيضا بعض المستثمرين المؤسسيين إلى الذهب مرة أخرى.
إلى ذلك فإن الذهب يتمتع بالكثير من الزخم مع دخول العام الجديد ويعتبر شهر يناير شهرا جيدا تاريخيا للذهب، بحسب تقرير «أويل برايس».
ووفقا للبيانات التي أجراها مجلس الذهب العالمي، منذ عام 1971، فقد حقق الذهب متوسط عائد قدره 1.79% في شهر يناير من كل عام، وهذا ما يقرب من ثلاثة أضعاف المتوسط الشهري على المدى الطويل.

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