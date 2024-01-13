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التمويل الدولي أسهم الأسواق الناشئة جذبت 29 مليار دولار تدفقات في ديسمبر 2023

1/13/2024 2:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جذبت أسهم الأسواق الناشئة نحو 29 مليار دولار في ديسمبر 2023، مقارنة بما يقارب 43.4 مليار دولار في نوفمبر، منخفضة 33.2% على أساس شهري. فيما استمرت التدفقات الخارجة من الصين، وفق ما أورده معهد التمويل الدولي.
وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن الأسهم والسندات الصينية واصلت أداءها السيئ، وتراجع صافي التدفقات الخارجة بنحو 13.5% على أساس شهري إلى 3.2 مليارات دولار في ديسمبر، فيما عززت الأسواق الناشئة الأخرى من تعافيها. ويؤكد ذلك التباعد بين الصين والأسواق الناشئة الأخرى، ما يشير إلى تغير في اتجاه المستثمرين.
وتراجع إجمالي التدفقات الداخلة إلى سندات الأسواق الناشئة -عدا الصين- من 32.9 مليار دولار في نوفمبر إلى نحو 10.9 مليارات دولار في ديسمبر، بعد تحسن أكبر في بيئة الاستثمار الكلية، وتلقى هذا الإجمالي دعما من ميل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، وتبني سيناريو «الهبوط السلس» في الولايات المتحدة، والأداء الإيجابي للسندات المقومة بالعملة المحلية، التي حققت أفضل أداء لها منذ 2019، بحسب المعهد.
وشهدت الأسواق الناشئة زيادة ملحوظة في مستويات الديون منذ بدء الجائحة، إلا أن خطر حدوث أزمة تمويل في الأجل القصير يبدو ضئيلا في الفترة الحالية، ويعزى ذلك في الأغلب إلى الزيادة المستمرة في الاحتياطيات لدى الأسواق الناشئة.
لايزال حجم حيازات المستثمرين الأجانب من السندات الحكومية المحلية في دول مثل البرازيل، والتشيك، وإندونيسيا وجنوب أفريقيا أقل بكثير عن المستويات المسجلة قبل الجائحة، ويرى المعهد أن ذلك يتيح الفرصة لزيادة التدفقات الداخلة إلى سوق السندات في 2024. فيما سيعيق تصاعد التوترات الجيوسياسية من التدفقات المتجهة إلى الصين.
وأظهرت بيانات معهد التمويل الدولي أن إجمالي التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة في آسيا -عدا الصين- وأميركا اللاتينية بلغ 18.5 مليار دولار و9.7 مليارات دولار على التوالي.
وفي مطلع العام الجديد، أوصت بعض مؤسسات الاستثمار وإدارة الأصول الكبرى بتوجيه جزء من رؤوس الأموال للاستثمار في الديون السيادية للأسواق الناشئة ذات العوائد المرتفعة، أو التي تتسم بجودة موازينها التجارية في آسيا وأميركا اللاتينية.
إلا أن الأوضاع قد تتغير في ظل تسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال ديسمبر، ما قد يقلل من فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في موعد قريب.

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