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Ooredoo الكويت تعزز محفظة شراكاتها

1/13/2024 2:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محققة رؤيتها الرامية إلى إثراء الحياة الرقمية للأفراد بخدمات وعروض تبتكرها بأعلى معايير التميز، تواصل شركة Ooredoo الكويت، توسيع نطاق برنامج مكافآتها، «نجوم»، والذي يمثل أكبر برنامج للمكافآت في الكويت والحاصل على جوائز تقديرية، إذ قامت الشركة بتعزيز وتنويع محفظة الشركاء لتغطي كافة القطاعات والمجالات التجارية وذلك من خلال إضافة أرقى العلامات التجارية وأفضل مزودي الخدمات، بما يضيف إلى باقة المزايا الحصرية والعروض الذي يقدمها برنامج مكافآت Ooredoo، وذلك ضمن سعيها نحو تلبية جميع احتياجات عملائها ومواكبة أسلوب حياتهم العصري بخدمات وعروض استثنائية.
من ناحية أخرى، تستكمل Ooredoo مساهمتها المجتمعية عبر «نجوم» حيث قامت بضم عدد من المشاريع الكويتية والمبادرات المحلية إلى قائمة شركاء البرنامج، في خطوة تؤكد التزام الشركة بمسؤوليتها الاجتماعية، فانضمامهم لـ «نجوم» لاستبدال النقاط سيشجع عمليات البيع والشراء وتنمية مشروعاتهم، مما يعكس استجابة Ooredoo السريعة لحاجة السوق الملحة إلى دعم شريحة رواد الأعمال الكويتيين، انطلاقا من دورها المجتمعي والتنموي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت كأحد أهم محركات الاقتصاد المحلي. وبموجب هذه الشراكات التجارية والخدماتية المختلفة، تهدف Ooredoo عبر «نجوم» إلى الوصول بمكافآتها لجميع شرائح العملاء، بما يتماشى مع تطلعاتهم لمنتجات وخدمات منوعة بتنوع احتياجاتهم، في تجربة رقمية مميزة ومكملة لأنماط معيشتهم، تمنحهم القيمة المضافة التي تميزهم بعد اختيارهم لـ Ooredoo الكويت، ليس فقط كمزود خدمة اتصالات رائد، بل كشريك رقمي موثوق يساندهم في جميع جوانب حياتهم. كما تجدر الإشارة إلى أن القطاعات المختلفة التي يغطيها برنامج مكافآت «نجوم» حتى الآن، أبرزها قطاع الفنادق، والمطاعم، والأزياء، والتسوق بمجالاته، من إلكترونيات، ومفروشات، وأسواق مركزية، وصولا إلى المنصات الإلكترونية للتسوق والتوصيل السريع، فضلا عن تغطية الخدمات الحيوية كالبنوك والتأمين، والصحة والرياضة، وخدمات سيارات، بالإضافة إلى خدمات السياحة والسفر ووجهات الترفيه، مما يمنح عميل «نجوم» العديد من الخيارات الواسعة، بفرص لا حصر لها لجمع واستبدال النقاط بكل مرونة، وباتباع خطوات بسيطة سواء عبر موقع مكافآت «نجوم» أو تطبيق Ooredoo.

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