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أسواق المال تحصل على شهادة ISO 22301

1/13/2024 2:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار جهودها المستمرة لضمان استمرارية أعمالها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حصلت هيئة أسواق المال على شهادة ISO 22301، وهي شهادة دولية تؤكد التزام الهيئة بتطبيق أعلى مستويات إدارة استمرارية الأعمال، وتغطي هذه الشهادة جميع عمليات الهيئة ومراكز البيانات الرئيسية والاحتياطية.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د.أحمد الملحم، بأن الهيئة اتبعت نهجا منظما وفعالا لتحقيق هذا الإنجاز، يتمثل في القدرة على إدارة الاضطرابات، واستعادة العمليات الحيوية، والحفاظ على العمليات الأساسية في مواجهة الأحداث الطارئة، كما نفذت الهيئة اختبارات دورية لضمان جاهزيتها وتحسين نظام برنامج استمرارية الأعمال باستمرار.
وأكد أن المراجعة التي أجراها مدققون عالميون من شركة Bureau Veritas أثبتت امتثال الهيئة لمعايير ISO 22301. هذا، وقد تمت المراجعة على مرحلتين: المرحلة الأولى في الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2023، حيث تمت مراجعة المستندات والتحقق من توافقها مع المتطلبات الفنية. أما المرحلة الثانية فكانت خلال الفترة من 19 إلى 23 نوفمبر 2023، والتي ركزت على التأكد من تطبيق المتطلبات الفنية في بيئة عمل الهيئة.
وأشار الملحم إلى أن الحصول على هذه الشهادة يعزز ثقة المستثمرين والشركاء في السوق المالية الكويتية، ويؤكد التزام الهيئة بتقديم خدماتها بأعلى مستويات الكفاءة والأمان، حتى في أوقات الأزمات.

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