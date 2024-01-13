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الدراسات المصرفية يدشن برنامج تطوير القيادات التنفيذية في البنوك

1/13/2024 2:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية محافظ بنك الكويت المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الدراسات المصرفية باسل الهارون، افتتح المعهد برنامج تطوير القيادات التنفيذية في البنوك والمؤسسات المالية في دول الخليج، تحت عنوان «استشعار المستقبل: قيادة المؤسسات المالية في عصر الابتكار والتحول».
ويأتي ذلك بالتعاون مع كلية هارفارد لإدارة الأعمال، في الفترة من 13 إلى 18 الجاري، حيث ويواصل المعهد بالتعاون مع هارفارد تقديم هذا البرنامج على مدى 14 عاما متتاليا في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا العام تعقد الدفعة الخامسة عشرة من البرنامج في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
ويشكل هذا البرنامج أحد برامج مبادرة كفاءة التي يقودها بنك الكويت المركزي بدعم من البنوك الكويتية المحلية، وينظمها ويشرف على تنفيذها معهد الدراسات المصرفية، ويأتي البرنامج هذه السنة في ظل التنافس المتسارع في تطور الخدمات المالية ابتداء من انتشار الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى التحول لممارسات الاستدامة.
ومع هذا التحدي، يقدم معهد الدراسات المصرفية وكلية هارفارد لإدارة الأعمال خلال 6 أيام برنامجا تعليميا مصمما خصوصا لدعم تطوير كبار القادة في القطاع المصرفي والمالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وينفذ البرنامج وفق المعايير العالية التي تطبقها كلية هارفارد لإدارة الأعمال ووفقا لما هو متبع عند تقديم مثل هذه البرامج، وذلك لضمان حصول المشاركين على تجربة تعليم بنفس الجودة التي تشتهر بها الكلية، وقد حرصت الكلية في هذا البرنامج على انتقاء وتقديم عدد من الدراسات الجديدة ذات الصلة بالقطاع المصرفي والمالي وقطاعات أخرى.

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