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Stc توقع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية

1/13/2024 2:07:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت التقنية (KTECH) لعام 2024 تحت مظلة «upgrade» التعليمية والتي تهدف بشكل أساسي إلى تمكين الطلاب من خلال مبادرات وأنشطة تعليمية مختلفة. وسيركز التعاون على تنظيم مجموعة من الفعاليات التعليمية للطلاب بما في ذلك ورش عمل ودورات تدريبية وندوات تخصصية.
وخلال حفل التوقيع الذي أقيم في المقر الرئيسي لشركة stc وحضره مسؤولون تنفيذيون من كلا الطرفين، أعلنت كل من stc وKTECH رسميا عن بدء التعاون، وذلك من خلال رعاية stc لمسابقة البرمجة باستخدام لغة بايثون Python التي تنظمها كلية الكويت التقنية لطلاب المدارس الحكومية خلال شهر مارس المقبل.
كما أعلن عن إطلاق مسابقة البرمجة لطلاب المدرسة الحكومية والتي ستكون من 6 حتى 9 مارس 2024، والتي من المقرر ان يشارك فيها 30 فريقا من مختلف المدارس الحكومية للحصول على فرصة الفوز بإحدى الجوائز القيمة التي تمنح للفائزين بالمراكز الأولى، وتهدف المسابقة الى تعزيز مهارات المشاركين في حل مشكلات البرمجة الصعبة باستخدام لغة البرمجة بايثون Python، والتي تعتبر واحدة من لغات البرمجة الأكثر استخداما وتنوعا في صناعة التكنولوجيا اليوم.
وبهذه المناسبة، قالت دانة الجاسم، المدير العام لاتصالات الشركات في stc: يسعدنا في stc أن نتعاون مع كلية الكويت التقنية لإطلاق مبادرات مختلفة ومصممة خصوصا لتمكين الشباب وذلك خلال عام 2024. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتمكين الشباب بالمهارات الأساسية للعصر الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، نحن متحمسون أيضا لرعاية مسابقة البرمجة، التي تعد بمنزلة شهادة على سعينا للابتكار والتميز في التكنولوجيا.
وعلى صعيد متصل، أكد عبدالرحمن العجيل، نائب رئيس كلية التقنية: إن التعاون مع شركة رائدة في مجال الاتصالات والحلول الرقمية في الكويت بحجم stc يخدم أهداف الكلية المتعلقة بتهيئة الجيل القادم للمجالات المستقبلية من خلال البرامج والأنشطة الأكاديمية التي تقدمها الكلية بالتعاون مع stc.

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