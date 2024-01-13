سليمان المرزوق بيئة عمل الوطني الأنسب لأصحاب الطموح



القرارات الوظيفية لا بد أن تتناسب مع أهداف طويلة الأجل وليس مواقف لحظية

العمل بروح الفريق يصقل الخبرات والمهارات التي نتبادلها مع باقي الموظفين

برنامج «تمكن» فرصة استثنائية لحديثي التخرج استعداداً لدخول سوق العمل تعلم المهارات الجديدة يعتبر عاملاً حاسماً لتحقيق التميز والترقي بالحياة العملية

استضاف برنامج تمكن في ثاني حلقاته النقاشية مع أعضاء الإدارة التنفيذية نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، الذي شارك الشباب الكويتي خبراته الممتدة على مدار سنوات طويلة، واستعرض معهم أبرز مراحل مسيرته الوظيفية حتى تقلده أرفع المناصب القيادية في أكبر مؤسسة مصرفية بالكويت.واستعرض المرزوق مع شباب برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يقام للعام الخامس على التوالي، برعاية ودعم إستراتيجي من البنك وتنظيم من شركة Creative Confidence، أبرز التحديات التي واجهته طوال تلك المسيرة الحافلة بالعطاء، كما أسدى لهم المرزوق مجموعة من النصائح، تمثل الضوء الذي يمهد لهم الطريق لبناء مسيرة مهنية ناجحة.بيئة عمل مشجعةوأكد المرزوق أن تحديد الأهداف في مقتبل العمر أمر ضروري وحيوي للنجاح وكذلك اختيار بيئة العمل المحفزة للطاقات والإبداع، حيث قال خلال حواره مع الشباب: «أنتم في مقتبل حياتكم المهنية، لذلك يجب على كل شخص أن يحدد أهدافه، ويختار وظيفته وفقا لهذه الأهداف، حيث يمكن للشخص أن يصل إلى أهدافه المالية أو المهنية من خلال الوظيفة، لكن الأهم هو الشغف في العمل الذي يعتبر الركيزة الأساسية للنجاح والترقي والوصول إلى الأهداف التي يطمح لها».وأضاف: «بيئة العمل في بنك الكويت الوطني تعد الأنسب لكل من لديه شغف وطموح للارتقاء إلى أعلي المناصب القيادية، لما يمتلكه الوطني من بيئة عمل مثالية تضاهي المؤسسات والشركات العالمية وتدعم الموظف لتحقيق طموحاته، حيث يوفر البنك فرصا استثنائية للتطور المهني بصفة مستمرة، بما يقدمه لكوادره وموظفيه حديثي التخرج من برامج تدريبية على أعلى مستوى، بالتعاون مع أعرق المؤسسات التعليمية الرائدة».ونصح الشباب قائلا: «أنتم الآن في أفضل فترات حياتكم، لذلك استمتعوا بالعمل مع في ظل مسؤوليات أقل، واتبعوا شغفكم حيث كان، وتحلوا دائما بالطموح واحرصوا على اكتساب مهارات جديدة كل يوم، والاستفادة من الكفاءات والخبرات التي تعملون معها».جرأة ومسؤوليةوعن بداية مسيرته المهنية، قال المرزوق: «بدأت العمل في إدارة الخزينة، ولأن العمل في هذه الإدارة يضيف العديد من المهارات والخبرات اللازمة لأي شخص يعمل في القطاع المصرفي، أحببت العمل بها وقضيت فيها 12 عاما، حيث تشكل هذه الإدارة حلقة الوصل بين البنك والأسواق المالية المحلية والدولية، وتتطلب سرعة في اتخاذ القرارات».وتابع بالقول: «العمل في إدارة الخزينة عزز شغفي لحب العمل المصرفي، ومنحني جرأة كبيرة لتحمل مسؤوليات العمل، لذلك يجب على كل شخص طموح أن يتحلى بالجرأة، ولا يخشى من الخطأ لأن الإنسان لا يتعلم إن لم يخطئ.. فالخطأ بداية طريق النجاح والتطور، لكن الأهم هو عدم تكرار نفس الخطأ».وأكمل حديثه حول مسيرته المهنية، وقال: «بعد 12 عاما من العمل في إدارة الخزينة، التحقت بالعمل في بنك الكويت المركزي، حيث اكتسبت الكثير من المهارات والمعرفة الخاصة بالقواعد الرقابية والإدارية التي تنظم عمل القطاع المصرفي في الكويت».وأكد أن بنك الكويت المركزي مؤسسة عريقة ومهمة لعمل البنوك المحلية، ويملك مصرفيين لديهم خبرة كبيرة تساهم بشكل واضح في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي المحلي والاقتصاد الكويتي.أسرار مصرفيةولفت المرزوق انتباه الشباب المشارك في برنامج «تمكن» إلى نقطة محورية عند بدء العمل في القطاع المصرفي، وهي الحفاظ على أسرار العمل، حيث إن سمعة الموظف جزء لا يتجزأ من سمعة المؤسسة التي يعمل بها، مشددا على أن سمعة الموظف تساعد كثيرا في تطور مساره الوظيفي، لذلك يجب أن يكون على قدر المسؤولية ويحافظ على سمعته وسمعة المؤسسة وفريق العمل أيضا، لاسيما أن العمل في القطاع المصرفي يحوي الكثير من الأسرار.وفي رده على سؤال أحد المشاركين في البرنامج حول التطور السريع، أكد أن العمل بروح الفريق، يعود بالنفع على جميع أعضاء الفريق نظرا لتبادل الخبرات والمهارات التي تختلف من موظف إلى آخر.التعلم والتطور المستمروحث المرزوق الشباب، على التعلم والتطور المستمر الذي يجعل الموظف أكثر سرعة ودقة، مع ضرورة التحلي بالصبر، وعدم ترك العمل أو المؤسسة لأسباب تتعلق بشخص واحد في منصب إداري أو بفريق العمل نفسه، حيث يجب أن يكون لدى الشخص خطة وهدف يسعى لتحقيقه، وأن تنبع قراراته في العمل وفقا لهذه الخطة، لأن الظروف قد تتغير، وتظهر فرص جيدة أمامك، لكن الأهم هو أن تكون على أتم الاستعداد لاقتناص هذه الفرص.ودعا المرزوق إلى التركيز على تعزيز المهارات التي تنجز الأعمال بسرعة ودقة، مع السؤال كثيرا لمن حولك عن أفضل الطرق وأسرعها لإنجاز الأعمال، مع ضرورة التسلح بالخبرات الكافية والمهارات المطلوبة للحصول على مكانة أعلى وترقيات مستحقة.وأكد أن الترقي في بنك الكويت الوطني يرتكز على المهارة وإنجاز الأعمال بإتقان، مشيرا إلى أن المسار الوظيفي لا يتوقف عند الترقية والحصول على مرتبة أعلى فقط، لكن يجب التفكير في العديد من الأمور، أبرزها القيمة المضافة التي يمكن أن تعطيها للمكان الجديد.تجربة استثنائيةونصح المرزوق الشباب المشارك في برنامج «تمكن» بضرورة الاستفادة من هذه التجربة الاستثنائية التي يوفرها بنك الكويت الوطني، لمساعدتهم وتأهيلهم في الدخول إلى معترك سوق العمل، حيث يمثل البرنامج فرصة ثمينة للجامعيين حديثي التخرج باعتباره جسر عبور للتحول إلى قوى عاملة حقيقية وفاعلة في الاقتصاد الكويتي.كما نصح بالعمل على تطوير المهارات اللازمة واكتساب الخبرات المطلوبة، التي تؤهلهم لمواجهة متطلبات سوق العمل الذي أصبح يشهد منافسة محتدة على مستوى جميع القطاعات، أو حتى تأسيس أعمالهم الخاصة، مؤكدا أن البرنامج ينسجم مع إستراتيجية البنك الهادفة إلى دعم الشباب الكويتي وفتح المجال أمامهم وتمهيد الطريق لهم لبناء مستقبل مشرق.برنامج مميز لتحفيز الشباب الكويتييهدف برنامج «تمكن» إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، بالإضافة إلى إطلاق العنان لإبداعات الكوادر الشابة.ويعتمد البرنامج على نموذج التعليم المدمج عبر الحضور الشخصي والتدريب عبر الإنترنت باستخدام المنصات الإلكترونية والأدوات التفاعلية للتعليم عن بعد، كما يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع والابتكار، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.ويلتزم بنك الكويت الوطني بدعم ومساندة الأجندة الإستراتيجية للدولة فيما يتعلق بدفع عجلة النمو عبر دعم القطاع الخاص والخطط التنموية للدولة باعتبارها جزءا من الأهداف الوطنية بعيدة المدى التي تم تحديدها ضمن رؤية كويت جديدة 2035.7 نصائح لتحقيق مسار وظيفي ناجحقدم سليمان المرزوق خلال لقائه بالشباب مجموعة من النصائح التي قد يدعم الالتزام بها المقبلين على سوق العمل في التميز والترقي وتحقيق مسار وظيفي ناجح... وذلك كما يلي:1- حدد أهدافك واختر وظيفتك وفقا لهذه الأهداف.2- تسلح بالخبرات الكافية والمهارات المطلوبة.3- لا تخش من الخطأ فمن لا يخطأ لا يتعلم.4- التطوير الذاتي عملية مستمرة تجعلك مستعدا لاقتناص الفرصة المناسبة.5- اتبع شغفك حيث كان واستمتع بعملك.6- فكر دائما في القيمة المضافة التي تعطيها للمؤسسة.7- سمعة الموظف جزء لا يتجزأ من سمعة المؤسسة التي يعمل بها.