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مايكروسوفت تتجاوز آبل لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم

1/13/2024 2:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أنهت شركة مايكروسوفت جلسة التداول في الولايات المتحدة يوم الجمعة، باعتبارها الشركة الأكثر قيمة للتداول العام، متجاوزة شركة آبل، حيث ارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 3% هذا الأسبوع، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 2.89 تريليون دولار، في حين انخفض سهم آبل بأكثر من 3%، مما خفض قيمتها إلى 2.87 تريليون دولار.
وخفض جيمس كوردويل، محلل Redburn Atlantic Equities، تصنيف شركة «آبل» إلى الحياد من الشراء يوم الأربعاء الماضي، مشيرا إلى «وجود مجال ضئيل للارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة» في نمو مبيعات «آيفون».
وقالت شركة آبل، إن نائب الرئيس السابق آل غور سيتقاعد من مجلس إدارة الشركة الشهر المقبل بعد أن شغل منصب المدير منذ عام 2003.
وظلت شركة آبل الشركة العامة الأكثر قيمة لأكثر من عام، بعد فترات وجيزة كانت فيها شركتا أرامكو السعودية ومايكروسوفت تحملان هذا التميز.

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