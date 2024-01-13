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زين تنجح في تجديد 6 شهادات ISO للجودة

1/13/2024 2:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في خطوة تعكس التزامها المستمر بتحقيق الريادة والتميز على مستوى عملياتها التشغيلية، أعلنت «زين» عن نجاحها في تجديد ست شهادات ISO للجودة، والتي تعترف بمطابقة أنظمتها وإجراءاتها لأعلى المواصفات والمعايير الدولية، وامتثالها للممارسات المعتمدة عالميا، لتعزز من ريادتها في السوق الكويتي الذي تخدم من خلاله أكبر عائلة مشتركين بالبلاد.
ونجحت «زين» في تجديد كل من شهادة إدارة نظام الجودة (ISO 9001:2015)، ونظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، ونظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001:2022)، واستمراريـــــــة الأعمـــال (ISO 22301:2012)، وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ISO/IEC 20000-1:2018)، وإدارة الصحة والسلامة المهنية (ISO 45001:2018). وتم تجديد هذه الشهادات الـ 6 بعد عملية تدقيق شاملة نفذتها إحدى الهيئات المستقلة، والتي أجرت زيارات ميدانية إلى مختلف قطاعات وإدارات الشركة لمتابعة التزامها بالمعايير المطلوبة وتطابق أنظمتها وبنيتها التحتية مع مواصفات الجودة العالمية.
وتقر شهادة «إدارة نظام الجودة» بالتزام «زين» بتقديم الخدمات والمنتجات التي تلاقي متطلبات واحتياجات العملاء، وتقيدها باللوائح التنظيمية المعمول بها، كما تقر شهادة «نظام إدارة البيئة» بامتثال الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومنع التلوث، والتحسين المستمر للأداء البيئي. أما شهادة «نظام إدارة أمن المعلومات»، فهي تشهد بتقيد «زين» بإدارة معلومات الشركة الحساسة، وضمان سريتها وسلامتها وتوافرها، وإجراء تقييم المخاطر لتحديد التهديدات ونقاط الضعف والتأثيرات المحتملة على أمن المعلومات، وتنفيذ خطط معالجة المخاطر للتخفيف من أثرها أو إدارتها بشكل فاعل، مما يسهم بحماية بيانات العملاء، وأمن الشبكات، والامتثال التنظيمي، والحفاظ على استمرارية الخدمة، ومواكبة التقدم التكنولوجي، والحفاظ على مكانة الشركة وثقة عملائها بها.
وتقر شهادة «استمرارية الأعمال» بالتزام «زين» بوضع الإجراءات وتنفيذها وتحسينها باستمرار لتعزيز مرونتها وضمان استمرارية العمليات في مواجهة الحوادث أو الكوارث، أما شهادة «إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات»، فهي تقر بامتثال «زين» لأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وأخيرا، تقر شهادة «إدارة الصحة والسلامة المهنية» على التزام «زين» التام بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للموظفين والأشخاص ذوي الصلة. وتفخر «زين» بكونها إحدى أولى مؤسسات القطاع الخاص الكويتي التي وضعت أولويات لإدارة الجودة والتميز التشغيلي، بما في ذلك حصولها على شهادات ISO في العقود الـ 3 الماضية لضمان التزامها بالمعايير الدولية.
وفي بداية مشوارها، حصدت «زين» أول شهادة ISO لها في نظام إدارة الجودة، والتي أرست قواعد التزامها بتبني أفضل الممارسات والمعايير العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنذ ذلك الحين، ومع توسع عملياتها وخدماتها، حصدت الشركة شهادات ISO أخرى في مختلف مجالات العمل مثل أمن المعلومات، واستمرارية الأعمال، وإدارة البيئة، وغيرها.
ويعكس هذا الإعلان المركز الريادي الذي تتمتع به «زين» على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ويسلط الضوء على تميزها في تلبية احتياجات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في البلاد.

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