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التجاري يطلق عرضا خاصا للمتقاعدين

1/13/2024 2:07:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إيمانا من البنك التجاري الكويتي بأهمية توفير أفضل العروض والخدمات لعملائه، أطلق البنك حملة خاصة للمتقاعدين، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ضمن برنامج «ذخر» بهدف تعزيز تجربة العملاء المتقاعدين، وتوفير عرض خاص بمميزات حصرية تتناسب مع احتياجاتهم، حيث يحصل المتقاعدون من عملاء البنك التجاري على مجموعة من العروض والخدمات المميزة.
وعن هذه الحملة ومزاياها، صرحت نورا كايد مساعد مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد قائلة: يسعدنا في البنك التجاري إطلاق حملة خاصة بالمتقاعدين حيث يؤمن البنك بأهمية هذه الشريحة من العملاء ويحرص على تلبية احتياجاتهم المصرفية والاستفادة من مميزات عديدة تشمل وديعة مميزة يتم استلام الفوائد مقدما، مع فائدة بأسعار تنافسية على الودائع الثابتة.
أما فيما يتعلق بالمزايا التي يوفرها التجاري للعملاء المتقاعدين الذين يقومون بتحويل رواتبهم ومديونياتهم على البنك، قالت كايد إنه يمكن للعملاء الراغبين بتحويل رواتبهم فتح الحساب بكل سهولة عن طريق تطبيق التجاري على الهواتف الذكية CBK Mobile بخطوات سهلة وبسيطة والاستفادة من هدية نقدية بنسبة 3% من قيمة المديونية المحولة بحد أقصى 1000 دينار، كما يمكنهم الحصول على خصم لغاية 1000 دينار عند شراء سيارة بتمويلها عن طريق البنك. وأضافت كايد أنه يمكن للعميل سحب 50% مقدما من الراتب شهريا عن طريق خدمة ستارلنك بلس، وكذلك حرية اختيار بطاقة ائتمانية مجانية لمدة سنتين من بطاقات التجاري، وبطاقة ماستركارد مسبقة دفع متعددة العملات والتي سيحصل عليها العميل مجانا للسنة الأولى وأيضا خصم 50% على صناديق الأمانات للسنة الأولى بالإضافة إلى العديد من المميزات والخدمات مع تطبيق الشروط والأحكام.

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