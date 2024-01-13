6 مليارات دينار ملكيات الحكومة في 33 شركة مدرجة بنهاية 2023



تضاعف ملكيات الحكومة مرتين في ٥ سنوات من 3.43 مليارات دينار في 2017 إلى 6 مليارات

1.8 مليار دينار ملكية «هيئة الاستثمار» في «بيتك»..و 348.8 مليون دينار في «زين» و60.9 مليون في «وربة»

2.32 مليار دينار ملكية «هيئة الاستثمار» في 8 شركات.. تعادل 38.6% من إجمالي ملكيات الحكومة 2.26 مليار دينار مساهمة «التأمينات» في 28 شركة مدرجة.. أكبرها في «بيتك» بـ 985 مليون دينار

المحلل الماليكشفت بيانات أعدتها «الأنباء» عن أن قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 33 شركة مدرجة في بورصة الكويت كما في نهاية عام 2023 بلغت نحو 6.01 مليارات دينار، أي ما يعادل 14.8% من القيمة الرأسمالية السوقية لجميع الشركات المدرجة في البورصة والتي بلغت 40.63 مليار دينار وما يعادل 21.4% من القيمة الرأسمالية السوقية للشركات الـ 33 والتي بدورها بلغت 28.1 مليار دينار.وأظهرت البيانات انه مع ارتفاع أسعار الأسهم في عامي 2021 و2022 يتبين ان قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية المعلنة في الشركات المدرجة قد ارتفعت في عام 2021 بنحو 1.4 مليار دينار وبنسبة ارتفاع سنوي نسبته 28% نفسها بعد ان كانت سجلت نهاية 2020 نحو 4.9 مليارات دينار، وأيضا ارتفعت في 2022 بنحو 625 مليون دينار أي ما يعادل ارتفاعا نسبته 10% لتسجل 6.92 مليارات دينار نهاية 2022.أما في عام 2023 فمن الملاحظ انخفاض قيمة ملكيات الجهات الحكومية في الـ 33 شركة المدرجة ببورصة الكويت بنحو 900 مليون دينار أي ما يعادل انخفاضا نسبته 13%، أما خلال فترة السنوات الـ5 الماضية فقد تضاعفت مرتين قيمة ملكيات الجهات الحكومية من 3.43 مليارات دينار نهاية عام 2017 إلى 6 مليارات دينار كما في نهاية عام 2023.وبالتزامن مع الارتفاعات القياسية التي حققتها بورصة الكويت منذ بداية العام الحالي 2024 فقد ارتفعت قيمة ملكيات الجهات الحكومية الكويتية في 33 شركة مدرجة في بورصة الكويت بنحو 308 ملايين دينار لتسجل كما في 10 يناير 2024 نحو 6.32 مليارات دينار.وتوضح البيانات ان الهيئة العامة للاستثمار تتصدر الجهات الحكومية من حيث ملكيتها المعلنة في 8 شركات المدرجة في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة السوقية لملكياتها والتي تبلغ 5% وما فوق من رأسمال الشركات المدرجة في بورصة الكويت نحو 2.32 مليار دينار أي ما يعادل 38.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية كما في ديسمبر 2023 وقد انخفضت بنحو 379 مليون دينار عن نهاية 2022 بينما ارتفعت بـ 52 مليون دينار خلال عام 2022.أما في السنوات الـ 5 الماضية فقد ارتفعت قيمة مساهمات الهيئة العامة للاستثمار بنحو 658 مليون دينار، وتعتبر ملكية هيئة الاستثمار في بيت التمويل الكويتي «بيتك» أكبر ملكية للهيئة حيث تتمثل بنسبة ملكية 16.8% من رأسمال «بيتك» بقيمة 1.8 مليار دينار أي ما يعادل 77.5% من ملكياتها المعلنة في بورصة الكويت ولدى الهيئة العامة للاستثمار ملكيات اقل من 5% في اسهم قيادية مدرجة غير معلنة، أما استثمار الهيئة العامة للاستثمار في شركة زين فقد بلغت قيمته 349 مليون دينار كما في نهاية عام 2023 أي ما يعادل 15% من إجمالي قيمة ملكياتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت بالإضافة إلى استثماراتها في بنك وربة والكويتية للاستثمار التي بلغت قيمتهما نحو 61 مليون دينار و43.4 مليون دينار على التوالي.وتاريخيا بلغت قيمة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في نهاية عام 2018 نحو 1.6 مليار دينار، وارتفعت في 2019 إلى 2.27 مليار دينار، وفي 2020 ارتفعت إلى نحو 2.14 مليار دينار، ثم في نهاية عام 2021 قفزت إلى 2.64 مليار دينار، ثم في عام 2022 ارتفعت إلى نحو 2.7 مليار دينار لتنخفض بنهاية عام 2023 إلى 2.3 مليار دينار.ملكيات التأميناتأما المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فقد أتت في المركز الثاني من حيث ملكيتها المعلنة في الشركات المدرجة في بورصة الكويت باستثمارات ومساهمات في نحو 28 شركة لتبلغ قيمتها 2.26 مليار دينار، أي ما يعادل 37.6% من إجمالي مساهمات الهيئات الحكومية وقد ارتفعت قيمة مساهماتها بنحو 278 مليون دينار في عام 2022 لتبلغ 2.56 مليار دينار، بينما انخفضت بنحو 201 مليون دينار في عام 2023 لتصل إلى 2.26 مليار دينار.ويعتبر أكبر مساهمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في بورصة الكويت في بيت التمويل الكويتي «بيتك» بقيمة 985 مليون دينار بعد تحويل ملكيتها في البنك الأهلي المتحد- البحرين 18.69% من رأسمال البنك إلى «بيتك» والتي تبلغ حاليا 9.19% من رأس المال الجديد لبيتك بعد الدمج، يليها بنك الكويت الوطني بملكية قيمتها 397 مليون دينار (5.6% من رأسمال البنك) وشركة أجيليتي بنسبة ملكية 16.95% ما يعادل 231 مليون دينار ومن ثم مجموعة زين بملكية قيمتها 121 مليون دينار أي ما يعادل ملكية 5.5% في رأسمال الشركة.وتأتي الهيئة العامة لشؤون القصر في المرتبة الثالثة باستثمارات قيمتها 785 مليون دينار وهي عبارة عن ملكية 7.32% في رأسمال بيت التمويل الكويتي «بيتك».أما رابع أكبر مستثمر في البورصة من الجهات الحكومية فهي الأمانة العامة للأوقاف بملكيات بلغت قيمتها 546 مليون دينار وهي عبارة عن استثمار في بيت التمويل الكويتي بنسبة 5.09% من رأسماله، وبالتالي يكون إجمالي استثمارات الجهات الحكومية في بيتك قد بلغ 4.11 مليارات دينار أي ما يعادل 68.4% من إجمالي قيمة مساهماتها في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، أما مجموعة زين فبلغ حجم مساهمة الجهات الحكومية فيها نحو 469.5 مليون دينار بينما بلغت قيمة المساهمات 397 مليون دينار في البنك الوطني و231 مليون دينار في شركة أجيليتي.فيما تبلغ ملكية الخطوط الجوية الكويتية في البورصة نحو 23 مليون دينار، وأخيرا مؤسسة البترول الكويتية نحو 27 مليون دينار.أرقام ذات دلالة6.01 مليارات دينار ملكيات الهيئات الحكومية في بورصة الكويت بنهاية ٢٠٢٣.2.3 مليار دينار ملكيات الهيئة العامة للاستثمار.2.٢٥ مليار دينار إجمالي ملكيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.1.8 مليار دينار قيمة مساهمة الهيئة العامة للاستثمار في «بيتك» بنهاية 2023.348.8 مليون دينار مساهمة «هيئة الاستثمار» في «زين».985 مليون دينار قيمة مساهمة «التأمينات الاجتماعية» في «بيتك».397 مليون دينار مساهمة التأمينات في «الوطني».