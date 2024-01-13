مليارا دينار قيم الأوراق المالية والمسكوكات في الكويت بنهاية 2023

MENAFN - Al-Anbaa) علاء مجيد

بلغ مجموع قيم الأوراق المالية والمسكوكات في ديسمبر الماضي نحو 2.002 مليار دينار بارتفاع قدره 16 مليون دينار وبنسبة 0.8% عن شهر نوفمبر الماضي البالغ 1.98 مليار دينار، مقسمة الى 1.97 مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.496 مليون دينار. وتراجعت أوراق النقد فئة 20 دينارا خلال ديسمبر، حيث وصلت لمستوى 1.121 مليار دينار، مقارنة بمستوى 1.126 مليار دينار بنهاية نوفمبر، في حين ارتفعت قيمة فئة 10 دنانير حيث وصلت بنهاية ديسمبر إلى 660.96 مليون دينار مقارنة مع 642.71 مليون دينار بنهاية نوفمبر.وزادت فئة 5 دنانير فبلغت بنهاية ديسمبر 113.18 مليون دينار، مقارنة مع 111.74 مليون دينار بنهاية نوفمبر، وصعدت فئة الدينار لتبلغ بنهاية ديسمبر 48.38 مليون دينار مقارنة مع 47.83 مليون دينار بنهاية نوفمبر، كما تقدمت فئة النصف دينار لتبلغ 14.49 مليون دينار بنهاية ديسمبر، مقارنة مع 14.12 مليون دينار بنهاية نوفمبر.أما على مستوى المسكوكات فقد حافظت كافة فئات المسكوكات خلال ديسمبر على مستويات نوفمبر عند 31.49 مليون دينار، فقد بلغت فئة الـ 100 فلس بنهاية ديسمبر الماضي 14.21 مليون دينار وهو نفس مستوى نوفمبر، وسجلت فئة الـ 50 فلسا مستويات 9.98 ملايين دينار، وفئة الـ 20 فلسا مستويات 4.08 ملايين دينار.كما بلغت فئة الـ 10 فلوس بنهاية ديسمبر عند مستوى 1.93 مليون دينار، وفئة الـ 5 فلوس عند مستوى 1.1 مليون دينار، وأخيرا سجلت فئة الـ 1 فلس بنهاية ديسمبر مستوى 12.76 ألف دينار وهو نفس مستوى شهر نوفمبر السابق.