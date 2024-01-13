خطة موسعة لربط كل شركات الكويت بـ التعريف بهوية المتصل

ليالي المنصوري: أنهينا مرحلة الاختبار وإطلاق اللائحة رسمياً الشهر الجاري



علي إبراهيم



كشفت مدير إدارة أمن المعلومات والاستجابة للطوارئ في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، م.ليالي عبدالله المنصوري، أن الهيئة تعمل وفق خطة طموحة من أجل منع عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر الهواتف من خلال استخدام أرقام هواتف مشابهة للأرقام المحلية، تستهدف من خلالها ربط كافة الشركات العاملة في الكويت بخدمات التعريف بهوية المتصل. وقالت المنصوري في تصريح لـ «الأنباء» إن هجوم انتحال الشخصية الإلكتروني من خلال أرقام الهواتف المزيفة «Caller ID spoofing» يستهدف العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي بدأت الكويت التعامل معه عبر العمل على مشروع التعريف بهوية المتصل. وأضافت المنصوري أن هيئة الاتصالات أنهت مرحلة الاختبار لمشروع التعريف بهوية المتصل بنجاح، ويتوقع أن يتم إطلاق اللائحة الخاصة به رسميا خلال الشهر الجاري، إذ يعد المشروع خطوة مهمة ورئيسية في مواجهة تزايد محاولات استهداف المواطنين والمقيمين بالاحتيال الإلكتروني عبر المكالمات الهاتفية.ولفتت المنصوري إلى أن الهيئة انتهت من إجراءات تعريف شركات الاتصال المحلية على الشبكة بالإضافة إلى هيئة الاتصالات، وأن أي مكالمات ستأتي من أرقام تلك الشركات سيكون معرف بها اسم الشركة فوق الرقم حتى ولو لم يكن مسجلا على هاتف العميل وهو ما يزيد من موثوقية تلك الأرقام ويغلق الباب أمام منتحلي صفة تلك الجهات. وأشارت المنصوري إلى ان الهيئة تتجه حاليا بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي للتعريف بهوية البنوك المحلية والأجنبية العاملة في السوق الكويتي، وكذلك التعريف بشركات الصرافة وهو ما يغلق الطريق أمام منتحلي صفة تلك المؤسسات المالية.وذكرت أن الهيئة تعمل أيضا على التعريف بهوية الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت، كونها أحد مزودي الخدمات الرئيسيين الذين يقدمون خدماتهم إلى شرائح واسعة من العملاء. وقالت المنصوري إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على خطة ربط كافة الشركات العاملة في السوق الكويتي بصورة مباشرة بنظام التعريف بهوية المتصل، بحيث تكون كافة أرقام الشركات معرفة على الشبكة بصورة تلقائية.وأكدت المنصوري أن الأولوية في تلك الخطوة ستكون للشركات التي تمارس أنشطة مرتبطة بتقديم خدمات مباشرة للعملاء الأشخاص، وبالأخص الشركات التي تقدم خدمات مالية أو تلك التي تكون خدماتها مقترنة دائما بعمليات مدفوعات مالية. وأشارت إلى أن ربط كافة الشركات سيكون بمنزلة تحصين للكويت من آليات انتحال الشخصية الإلكتروني عبر الهاتف بما يغلق باب الاحتيال الإلكتروني من هذا الجانب. وأوضحت المنصوري أن من ضمن خطط الهيئة إطلاق خدمة عبر موقعها الإلكتروني مختصة بخدمات التعريف بهوية المتصل لتكون بوابة الشركات والجهات الحكومية لاتخاذ الخطوات المطلوبة للتعريف بهويتها على الشبكة.