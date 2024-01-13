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أمازون وجونسون آند جونسون شركتان كويتيتان عبر تشجيع الاستثمار

1/13/2024 2:07:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
نجحت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في استقطاب شركتين عالميتين جديدتين بعدما دخلت شركتا أمازون وجونسون آند جونسون رسميا إلى الكويت كشركات شخص واحد كويتية تحت مظلة الهيئة.
وتفصيليا، دخلت أمازون رسميا إلى الكويت، إذ اسست شركة A100 row inc التابعة لأمازون لتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة كشركة كويتية، برأسمال مليون دينار، بعقد غير محدد المدة، وحدد في عقد تأسيس الشركة ان أمازون في الكويت ستمارس نشاط تجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة. وأسست شركة جونسون آند جونسون شركتها الكويتية، جونسون آند جونسون هيلث كير برأسمال 20 الف دينار بمدة عقد 10 سنوات بغرض ترويج المنتجات.

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