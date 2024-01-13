الأهلي في 2023 حضور اجتماعي لافت على مستوى الكويت



صقر آل بن علي: 2023 فرصة أخرى جعلتنا على مقربة أكثر من جميع فئات المجتمع

نعمل على تنويع برنامجنا الاجتماعي ليشمل الفعاليات في جميع القطاعات داخل الكويت

تقديم مساعدات غذائية ووجبات الإفطار ضمن برنامجنا الخيري بشهر رمضان الكريم دعم حملة «لنكن على دراية» لتحقيق الشمول المالي بين صفوف جميع فئات المجتمع

نجح البنك الأهلي الكويتي في إبراز حضوره على المستوى الاجتماعي داخل الكويت على مدار العام 2023 من خلال تنظيم ورعاية ودعم العديد من الفعاليات، ضمن إطار برنامجه الحافل للمسؤولية الاجتماعية التي يوليها البنك أهمية كبرى.ويتميز برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي بالتنوع، إذ يشمل المشاركة في رعاية البطولات الرياضية، والفعاليات الصحية والثقافية، ويحرص على اقتناص جميع الفرص الممكنة لإبراز دوره وتعزيز حضوره بين أوساط جميع الفئات داخل المجتمع الكويتي.برنامج المسؤولية الاجتماعيةوبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي: «لقد شكل عام 2023 مناسبة أخرى جعلتنا على مقربة أكثر من جميع فئات المجتمع الكويتي، ضمن إطار خططنا التي نعمل على تطويرها باستمرار من أجل تنويع برنامجنا ليشمل الفعاليات في جميع القطاعات داخل الكويت».وأوضح آل بن علي أن برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك الأهلي الكويتي خلال عام 2023 شمل إقامة العديد من الفعاليات منذ بداية العام، وامتد ليشمل شهر رمضان الفضيل، والمشاركة في الأعياد الوطنية للكويت، فضلا عن المساهمة بنشر الوعي المصرفي والمالي في إطار حملة لنكن على دراية من أجل تحقيق الشمول المالي بين أوساط جميع الفئات في الكويت.وبين أن البنك الأهلي الكويتي عقد في الوقت نفسه العديد من الاتفاقيات وتواجد في العديد من المجمعات التجارية، من أجل التعرف على احتياجات الرواد وأفراد المجتمع لدراستها والعمل على تنفيذها بأفضل طريقة ممكنة.وذكر أن الرياضة تحتل في الوقت نفسه مكانة مرموقة في برنامج البنك السنوي، بحيث يشارك موظفوه في العديد من بطولات كرة القدم وبطولات البادل وغيرها، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وغيره من الجهات داخل الكويت.معارض مختلفةوقال آل بن علي: «لقد شهد عام 2023 نشاطا بارزا لفريق عمل البنك للمشاركة في العديد من المعارض، بما يشمل رعاية المعرض الكويتي - الفرنسي للزراعة المائية وغيره، كما رعى البنك فعاليات مؤتمر اتحاد الطلبة في المملكة المتحدة، ضمن إطار حرصه على التواصل مع طلبة الكويت في الخارج وتقديم الخدمات المصرفية المتنوعة التي يحتاجون إليها، ومساعدتهم على تنفيذ معاملاتهم المصرفية بأسهل طريقة ممكنة».ونظم البنك خلال هذا المؤتمر العديد من المسابقات الخاصة بالطلبة، مع تقديم الهدايا القيمة للفائزين، بما يواكب خططه المتكاملة للمسؤولية الاجتماعية التي تهدف لتعزيز سمعة البنك الرائدة بين أوساط جميع الفئات داخل المجتمع الكويتي.وساهم البنك أيضا في رعاية العديد من الفعاليات الرياضية على مدار العام، ومن بينها رعاية نهائي كأس سمو الأمير لكرة القدم، ونهائي كأس سمو ولي العهد، وفعالية نادي بورشه الكويت، وبطولة البادل الثانية لذوي الاحتياجات الخاصة، وبطولة النخبة العربية الثالثة للتنس التي أقيمت في قطر، ضمن إطار اهتمامه الدائم بدعم الرياضة الكويتية والمساهمة في تطويرها على جميع المستويات.حرص البنك الأهلي الكويتي على إقامة العديد من الأنشطة الخيرية خلال شهر رمضان الكريم، وتعاون مع جمعية الهلال الأحمر من أجل تقديم صناديق الماجلة الغذائية للأسر المتعففة، إلى جانب القيام بجولات ميدانية في العديد من المناطق مثل خيطان وجليب الشويخ والصليبية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، إلى جانب رعاية بطولة بيت العثمان للكيرم.لنكن على درايةاستمر البنك أيضا خلال عام 2023 بتقديم الدعم الشامل لفعاليات حملة لنكن على دراية التوعوية المصرفية، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، التي تهدف الى تعزيز الوعي وتحقيق الشمول المالي في صفوف المجتمع الكويتي حول الخدمات والمنتجات والحلول المصرفية المتنوعة للبنوك، إذ قام بإعداد محتوى مميز ونشره عبر موقعه الإلكتروني ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل فروعه.من ناحية ثانية، نظم البنك العديد من بطولات لنكن على دراية للبادل بمشاركة كبيرة من الرجال والنساء والصغار، وأقام على هامشها العديد من المسابقات التوعوية حول مواضيع الحملة المتنوعة، مع تتويج الفائزين بجوائز قيمة.كما تواجد البنك في العديد من المجمعات التجارية، ومن بينها مجمع البستان لتوعية رواد المجمع ماليا ومصرفيا، وتعريفهم على الخدمات والمنتجات المصرفية والمالية المتنوعة التي يوفرها لجميع فئات العملاء في السوق المحلي.الثقافة الماليةفي الوقت نفسه، قام البنك بسلسلة من الزيارات إلى العديد من المدارس الخاصة المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، من أجل إقامة محاضرات توعوية ضمن سعيه لنشر الثقافة المالية بين أوساط الطلبة في جميع المراحل الدراسية، وتعريفهم على العديد من المصطلحات والخدمات المصرفية التي تقدم لجميع فئات المجتمع.وشهدت الزيارات تفاعلا كبيرا من أكثر من 600 طالب وطالبة الذين حرصوا على الاستفادة من البرنامج المميز الذي قدمه البنك، من أجل زيادة ثقافتهم المالية والمصرفية واستخدام المصطلحات بشكلها الصحيح، والاستفادة من المعلومات التي قدمها لهم فريق الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك ضمن المحاضرات خلال حياتهم اليومية، وهو ما يأتي ضمن هدف البنك الأهلي الكويتي الراسخ بتحقيق الشمول المالي بين أوساط جميع الفئات.وأكد آل بن علي في نهاية تصريحه حرص البنك الأهلي الكويتي على تطوير برنامجه للمسؤولية الاجتماعية خلال العام الحالي، معربا عن تطلعه للمشاركة في العديد من الفعاليات التي تعود بالنفع والإيجاب على جميع المواطنين والمقيمين داخل الكويت.