مشروع أرزاق فرص استثمارية واعدة مع بداية عهد واعد



وثائق ملكية خاصة بمساحات تبدأ من 250م2 المدير العام لشركة الأنصار المتحدة العقارية د.تهاني العدواني: نسعى لأن يكون مشروع أرزاق وجهة رئيسية للمستثمرين في القطاعات الحرفية والخدمية والصناعات الخفيفة

يشكل مشروع أرزاق الحرفي الحاضنة المثالية لإطلاق الأنشطة التجارية والحرفية والصناعات الخفيفة، فالمشروع يقدم فرصا استثمارية واعدة مع بداية عهد واعد وقيادة حكيمة تحرص على تحقيق الرؤية المستقبلية للكويت وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيقها وتشجع المزيد من المشاريع التنموية بما ينعكس إيجابا على تنويع مصادر الدخل وزيادة النمو الاقتصادي والدفع بعجلة التطوير والتنمية من خلال رؤية كويت جديدة 2035 والتي تسعى إلى تنمية القاعدة الصناعية الحرفية وتحقيق تنوع في مصادر الدخل المحلي وخلق بيئة أعمال منتجة، مما ينعكس إيجابا على الكيانات الاقتصادية ويزيد التفاؤل نحو مستقبل الاقتصاد المحلي مع ضمان استمرارية تدفق الأعمال التنموية في الكويت بوتيرة أكثر استدامة وتنوعا.موقع المشروعوقالت المدير العام لشركة الأنصار المتحدة العقارية د.تهاني العدواني: يأتي مشروع أرزاق الحرفي ليكمل منظومة المشاريع الحيوية التي تشهدها المنطقة الجنوبية للكويت حاليا كمشروع سكة الحديد والذي يمتد من الحدود الجنوبية مع المملكة العربية السعودية وصولا إلى الشدادية شمالا، وغيرها الكثير من المشاريع الترفيهية والتجارية والسكنية والتي تشكل منظومة معمارية متكاملة وتزيد من أهمية المشروع الجغرافية من خلال موقع المشروع الحيوي في منطقة الفحيحيل، والذي يشكل امتدادا للمنطقة الصناعية من جهة الغرب والمراكز التجارية في الشمال والشرق، جعل المشروع نقطة التقاء تلبي احتياجات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.أهمية المشروع ومكوناتهفعلى ضوء دراسات السوق المحلية تبينت الحاجة للأنشطة الصناعية الحرفية والتجارية وضرورة سد النقص في السوق المحلي للأراضي الحرفية وذات الطابع الصناعي الخفيف، لاسيما مع استكمال استغلال الأراضي الحرفية المشابهة، فالطلب على العقارات الحرفية ارتفع بشكل ملحوظ وغير مسبوق خلال السنوات الخمس السابقة، وذلك بالتزامن مع الدعم المقدم من قبل الدولة للمبادرين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بهدف إطلاق مشاريعهم المختلفة وأهمية وضرورة تمكينهم من أجل خلق التنوع في المجالات الاقتصادية المختلفة.ويأتي مشروع أرزاق بهدف خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال سواء من حيث البنية التحتية المتكاملة المتوافقة مع أعلى المعايير العالمية، أو الموقع الحيوي المهم، أو من حيث المساحات المختلفة المتاحة، مما يجعلها في متناول شرائح مختلفة من المستثمرين والمهتمين بالشراء من خلال وثائق ملكية خاصة للقسائم بخلاف المناطق الصناعية الأخرى والتي تعتبر تحت بند حق الانتفاع، مما يضمن استدامة الاستثمار وتحقيق منافعه. إن ما يميز مشروع أرزاق عن غيره هو تنوع مساحات القسائم المعروضة، حيث لا تقل مساحاتها عن 250م2 وتزيد على 5000م2 بإجمالي 190 قسيمة حرفية بنسب بناء مشجعة.وبفضل المزايا العديدة التي يوفرها مشروع أرزاق فإنه من المتوقع أن يستقطب المشروع نطاقا واسعا من الأنشطة التجارية والحرفية الصناعية المعتمدة لدى بلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة في الكويت والتي تشكل 27 نشاطا تجاريا خدميا، فالمشروع يشكل بيئة مثالية لإطلاق الأنشطة التجارية والحرفية والصناعات الخفيفة التي ترفد الاقتصاد الوطني بفرص عمل جديدة وتفتح أبوابا واسعة للعمل والكسب، سواء كان هذا العمل حرفيا أساسيا أو نشاطا صناعيا أو فكرة خدمية مبتكرة.البنية التحتية للمشروعفقد قامت شركة الأنصار المتحدة العقارية بعمل دراسة متكاملة للبنية التحتية للمشروع بالتنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لضبط الجودة والتوافق مع أعلى المعايير وبالاستعانة بمكتب تطوير إقليمي ومكتب استشاري عالمي لتطويرها بدءا من الموقع الجغرافي للمشروع واتصاله بمحيطه بشبكة من الطرق الرئيسية والشوارع الفرعية وتجهيزه بشبكة خدمات متكاملة من تغذية كهرباء واتصالات وإنارة شوارع وشبكات تصريف مياه الأمطار والمجاري وشبكة الإطفاء بالإضافة إلى خزانات ومحطات ضخ ومعالجة وحدائق خضراء محيطة بالمشروع تتم تغذيتها من خزانات داخلية ومواقف سيارات سطحية.وللتواصل وللمزيد من تفاصيل حول المشروع يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني لأرزاق الحرفي