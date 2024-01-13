الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
وكانت مصادر فلسطينية أعلنت الليلة الماضيه انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والانترنت.
وتتزايد وتيرة قصف الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم التاسع والتسعين من العدوان، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 23708 شهداء والإصابات إلى 60005 منذ بدء العدوان على غزة.
وبالمقابل اعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 520 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول، بينهم 186 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول.
(بترا)
MENAFN13012024000072011014ID1107717097
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.