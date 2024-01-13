Sunday, 14 January 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال ينفذ غارات بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في غزة

1/13/2024 2:07:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة.
وكانت مصادر فلسطينية أعلنت الليلة الماضيه انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بغزة.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة بسبب قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والانترنت.
وتتزايد وتيرة قصف الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليوم التاسع والتسعين من العدوان، حيث ارتفعت حصيلة الشهداء إلى 23708 شهداء والإصابات إلى 60005 منذ بدء العدوان على غزة.
وبالمقابل اعلن الاحتلال مقتل نحو 1200 مستوطن وجندي، فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 520 ضابطا وجنديا منذ 7 تشرين الأول، بينهم 186 قتيلا منذ بدء الاحتلال العملية البرية في القطاع في السابع والعشرين من تشرين الأول.
(بترا)

MENAFN13012024000072011014ID1107717097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث